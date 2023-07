Laura G dice la verdad de su salida de Venga la alegría: ‘El que no arriesga, no gana’

Se termina una etapa para Laura G en TV Azteca, pues sus días en Venga la alegría ya terminaron, luego de integrarse al matutino tras su paso por ‘Todo un show’.

La presentadora se sinceró con sus seguidores de Instagram, donde compartió: “Aquí les cuento todos los detalles de mi salida de @vengalaalegria … Este viernes será mi último programa… Estoy segura que estoy tomando la decisión correcta, siempre es bueno volver a empezar… Me emociona mucho dedicarle más tiempo a mi familia y a mi negocio @barcodepapel.mx que necesita de mi para crecer y llegar a lugares que he soñado… “

“Seguiremos por aquí, y por radio de Lunes a Viernes por @lamejoroficial …¿Miedo? Muchooooo, pero el que no arriesga NO GANA … ¡ VIDA SORPRÉNDEME!”.

En el video, Laura dio muchos detalles: “El 31 de julio se acaba mi contrato con TV Azteca, hace tres semanas, el departamento de talento me habló para extenderme mi contrato, para renovarlo”.

“Llevo seis años de estar en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es demandante, es un programa en el que tienes que estar de lunes a viernes. Estoy en un momento de mi vida en el que mis hijos están creciendo y no me quiero perder nada de ellos; quiero disfrutar estas vacaciones con ellos, quiero ir más a Argentina con mi esposo, quiero gozar a mi familia... La verdad es que me cuesta mucho trabajo pedir permisos en el área laboral”.

“Llevo desde los 13 años trabajando en la tele, pero creo que descansar un tiempo también es válido”, confesó Laura, quien dijo que ella es empleada pero a la par está construyendo su futuro con su empresa”.