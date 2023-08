Laura Flores, dispuesta a encontrar a los padres biológicos de sus dos hijos adoptivos

Laura Flores está de manteles largos por su cumpleaños 60, pero no todo ha sido color de rosa en su vida y tiene un pendiente con sus dos hijos adoptivos

Laura Flores está cumpliendo 60 años este miércoles, 23 de agosto, pero la actriz reconoce que no todo ha sido color de rosa en su vida y aún tiene algunos pendientes por cumplir. De hecho, se dice dispuesta a encontrar a los padres biológicos de sus dos hijos adoptivos.

Como muestra de amor hacia sus hijos y sin saber qué pasará con la familia que ha formado, Laura está dispuesta a emprender la búsqueda. “Hoy me preguntan en dónde están y es una respuesta que yo no les puedo dar”, ha expresado la actriz en entrevistas.

La protagonista de telenovelas como ‘Piel de otoño’, ‘En nombre del amor’ y ‘Cómplices al rescate’, entre otras exitosas producciones de Televisa, siempre supo que quería adoptar y recurrió a todas las instancias para lograrlo. Hasta viajó a Rusia para llevar a cabo un proceso de adopción, pero el trámite costaba 50 mil dólares y desistió de la idea por un tiempo.

¿Por qué Laura Flores adoptó a dos de sus cuatro hijos?

Tras divorciarse de su tercer esposo José Ramón Díez, en 2008 Laura Flores adoptó dos niños más: Alejandro y Ana Sofía, quienes llegaron a su vida para darle más felicidad.

“El primero fue Alejandro, en cumplimiento a una promesa a Dios, luego de hacerle el milagro de embarazarse de Patricio. “¡Déjame, por favor, tener a este hijo! De todas maneras, pegue o no, voy a adoptar a un niño”. Y lo cumplió; al año de nacer su hijo: adoptó al pequeño en Mérida, Yucatán, a través del DIF estatal, cuando él tenía un año”, publicó la revista TVyNovelas esta semana.

“Ana Sofía llegó en 2009, cuando Laura era conductora del programa Hoy. “Hicimos una transmisión desde Chihuahua, y el gobernador me dijo: “Sé que adoptaste un niño, ¿por qué no vas a conocer nuestro DIF? Fui y días después me llamaron para decirme: “Tenemos una criatura para ti”. Sin decirle a mi familia, regresé y me la pusieron en los brazos, apenas de tres meses de nacida”, agregó la publicación.