La mamá de Poncho de Nigris hace una fuerte acusación sobre la muerte de Antonio de Nigris

La mamá de Poncho de Nigris se defendió de las declaraciones y ha dicho que el influencer “ya no tiene madre”.

Doña Leticia Guajardo, madre de Antonio y Poncho de Nigris, ha acaparado los titulares después de hacer una fuerte declaración sobre la muerte de ‘Toño’, quien falleció en 2009 a causa de un infarto. En un intento por defenderse de las declaraciones de su hijo Poncho, señaló a la nuera Sonia Guerra como la responsable del deceso de su querido hijo.

¿Qué dijo la mamá de Antonio De Nigris?

En un video de TikTok, difundido en el canal “@lacasadelosfamososusa”, doña Lety se defendió de los comentarios de su hijo, quien involucró a su hermano, el futbolista, en la polémica al decir que fue una mala madre porque no trató bien a sus nueras.

“Quería aclarar todo eso, que quedé impactada con toda la difamación que hizo. (…) Yo no lo maté (a Antonio), yo lo entregué vivo, sano, a la esposa. Yo no tuve la culpa de que él se muriera. Fue la esposa y el doctor, a la esposa le valió madr*** su salud. Lo mató, lo animó a que pusiera en riesgo su salud”, sentenció, mientras aclaraba que todo lo que dijo Poncho de Nigris “es mentira”.

Leticia Guajardo lamentó que la hayan utilizado para aumentar su fama, sobre todo cuando estaba dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. “A mí no me metas en tus rollos”, dijo. Aclaró que, desde ese momento, “ya no tiene mamá”.

Finalmente, doña Lety adelantó detalles sobre la salud de su esposo, el papá de Poncho de Nigris. Según explicó, Don Jesús Alfonso De Nigris está delicado y “es muy difícil que se recupere”, y en cualquier momento podría morir. Poncho ya había hablado de la salud de su papá y compartió en redes sociales que ya se había despedido, algo que generó indignación.

¿Qué le pasó a Antonio De Nigris y cuándo murió?

Antonio de Nigris murió el 16 de noviembre de 2009 a los 31 años debido a un paro cardiaco, según reportes oficiales. En aquel entonces, el jugador de fútbol conocido como ‘Tano’ militó para el AE Larissa, un club deportivo ubicado en Grecia.

El deportista debutó en el club de Monterrey, pero también jugó para otros grandes clubes de México, como el América y Puebla. Luego se trasladó a Europa para jugar con el Villarreal.