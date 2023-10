La fuerte razón por la que Alfredo Adame podría usar un brazalete con GPS

Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante acapararon las tendencias en redes sociales hace unos días luego de que un tribunal ratificara la vinculación a proceso del actor

Sobre este escándalo, Gustavo Adolfo Infante ha sido claro al asegurar que no busca sólo una disculpa, sino justicia: “Mi mamá es una señora de la tercera edad, de 86 años, y, por supuesto, yo no lo voy a permitir y estoy seguro que las autoridades tampoco lo van a permitir”, declaró Infante.

Este espinoso caso continúa su curso, y en una reciente declaración Alonso Beceiro, abogado de Gustavo Adolfo Infante, fue más allá e incluso reveló que Alfredo Adame podría estar sujeto a medidas de seguridad especiales debido a un fuerte motivo. Esto es lo que declaró el profesional.

ALFREDO ADAME PODRÍA USAR GPS POR VIOLENTO

Alfredo Adame podría llevar consigo algún aparato GPS o brazalete debido a que sus presuntas víctimas lo consideran una persona violenta, de acuerdo con el abogado Alonso Beceiro:

“Sí podría llegar a tener algún tipo de privación, a lo mejor no de libertad, pero sí de medida, de brazalete o algún tipo de medida”

“(Adame) sí podría llegar a tener algún tipo de privación, a lo mejor no de libertad, pero sí de medida, de brazalete o algún tipo de medida, sobre todo para garantizar que no pueda volver o no se acerque jamás a ninguna madre ni jamás a una víctima porque es una persona que es propensa a generar daño”, aseguró Beceiro.

Esto quedó de manifiesto en muchos videos viralizados en redes sociales en donde se le ve a Alfredo Adame protagonizar diversas peleas callejeras e insultando a la gente, y aunque tal parece que el actor ha decidido calmar un poco sus ímpetus, esto no fue suficiente.

¿POR QUÉ GUSTAVO ADOLFO INFANTE DENUNCIÓ A ALFREDO ADAME?

El problema entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame surgió luego de que el actor despotricara en contra de Infante y su madre durante una entrevista para “El gordo y la flaca”.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente”, fue lo que dijo Alfredo Adame que tanto enfureció a Infante .

Hasta el momento, autoridades le han ordenado a Alfredo Adame, como medida cautelar, no acercarse a la mamá de Gustavo Adolfo Infante ni hablar de ella en público.