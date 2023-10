La contundente respuesta de Bárbara de Regil a quienes critican a su hija, Mar: “Burlarse no es tener talento”

Bárbara de Regil lanza contundente mensaje al Capi Pérez tras burlarse de su hija, Mar

Bárbara de Regil retomó la polémica que se generó cuando su hija, Mar, puso a la venta unos cuadros que pintó. La joven ofreció sus pinturas desde los tres mil hasta los 30 mil pesos, por lo que fue duramente criticada en las redes sociales y ahora, la actriz dio a conocer el trasfondo de la situación para defender a su primogénita con uñas y dientes.

“Mar empezó pintando porque sufre un poquito de ansiedad, y eso la relajó mucho. Empezó a hacerlo para ella, le hizo unos a Fer para su vestidor, los subió, y le dijeron que se los querían comprar. Me preguntó y le dije que sí, con el fin de que hiciera algo, que en vez de que llegue de la universidad y vea la tele, que mejor llegue y se ponga a pintar; aparte, cuando Mar pinta deja de mover la pierna porque su mente está ocupada.

Yo la meto a clases de todo, cuando me dijo que quería pintar me fui al Centro, compré todo para que pudiera hacerlo, me preguntó cuánto cobraba por los cuadros, le dije cuánto me costaron todos los materiales y que le sumara su mano de obra, porque el arte no tiene precio”, comenzó a contar la protagonista de la telenovela ‘Cabo’.

Y es que, “alguien inventó en redes que los cuadros de Mar costaban 40 mil pesos, y lo creyeron. Hay gente que hace las cosas más grandes, personas sin nada que hacer y sin tiempo para ellas… La gente empezó a decir: ‘Yo pinto y no vendo a ese precio’... ¡A ti te vale mad..., no te importa, cada quien sus chicles, cada quien sus tangas!”, explicó Bárbara de Regil.

Bárbara de Regil defiende a su hija del “Capi” Pérez

Bárbara también dijo que, “luego sale gente como el “Capi” Pérez, que para mí es una persona sumamente desagradable y con cero talento, porque burlarse de alguien no es tener talento; yo me puedo burlar ahorita de ti y eso no me hace talentosa, me hace ser una mala persona. El “Capi” Pérez salió a echarle más leña a una niña de 19 años, y eso no puede ser”.

Finalmente, “no me gusta hablar de la gente, pero en este caso hablé del Capi porque se metió con mi hija; de mí se ha burlado mucho, y está bien, yo no salgo burlándome de él porque lo respeto y no tengo por qué, pero él lo hizo de mi hija”, expresó la actriz de cine, teatro y televisión.