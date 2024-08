La contundente razón por la que Paola Durante se ausentó de las galas de LCDLFM: ¿la volveremos a ver?

Paola Durante La Casa de los Famosos México 2, algo que dejó devastados a sus seguidores, ¿qué pasó con la modelo y cuándo volveremos a verla a ella y a sus icónicos looks?

A pesar de que su paso por La Casa de los Famosos México 2 fue realmente muy fugaz, pues tan sólo duró una semana en el popular reality show de Televisa, Paola Durante logró ganarse en esos pocos días el cariño de la audiencia gracias a su carisma y a sus divertidas ocurrencias.

Afortunadamente para los fans de Paola , la modelo y exedecán de Paco Stanley continuó participando en La Casa de los Famosos México, ahora como panelista de las galas, en donde siempre lució avasalladores outfits; sin embargo, de un momento a otro, dejó de asistir, ¿qué pasó con ella?

¿POR QUÉ PAOLA DURANTE YA NO APARECIÓ COMO PANELISTA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2?

La ausencia de Paola Durante fue un tema que realmente intrigó a los internautas; sin embargo, durante un encuentro con medios de comunicación que la modelo sostuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ella misma se encargó de aclarar los rumores.

“Pedí unos días para poder estar con mi familia, con mi hija, para ir a llenarme al mar de energía”

A decir de Paola, la producción de la casa más famosa de México le autorizó unos días libres para que pudiera viajar a Puerto Vallarta y cumplir con un compromiso familiar muy importante: abrazar a su hija, a quien no había visto desde que entró al reality.

“Voy a Vallarta para ver a mi hija porque no la he abrazado (…), pedí unos días para poder estar con mi familia, con mi hija, para ir a llenarme al mar de energía”, detalló Durante en la entrevista.

¿CUÁNDO REGRESARÁ PAOLA DURANTE A LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2?

Paola Durante tuvo una excelente noticia para todos sus fans: su ausencia en las galas de La Casa de los Famosos México no durará mucho, pues como ella misma lo reveló, a partir de la próxima semana estará de vuelta en el programa con las pilas más recargadas.

“Regreso la próxima semana, nada más me dieron unos días. La gente me ha pedido mucho y eso me hace muy feliz”, concluyó la modelo de origen uruguayo, quien en su cuenta de Instagram publicó algunos videos para presumir lo bien que se la está pasando en Puerto Vallarta, ¡pura vida!