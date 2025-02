Niurka Marcos y Paulo Quevedo se enfrentaron en La Casa de los Famosos All Stars: ‘¡Tú eres de dos caras!’

‘Estamos siendo traicionados’, así comenzó Paulo Quevedo su monólogo de desayuno frente a la cámara y en solitario hasta que llegó Niurka Marcos para enfrentarlo y decirle des ‘cag**n’, hasta ‘chupa h**’. Queda claro que la relación entre la vedette y el artista está en su peor momento dentro de La Casa de los Famosos All Stars.

El argumento de Paulo Quevedo es que Niurka Marcos está enojada desde que Aleska Génesis anunció que quería ir al Cuarto Agua. ‘No me gusta este tipo de injusticias, no me gusta el juego sucio’, confesó el cantante, debido a que la vedette apuntó contra Aleska con temas del pasado, según reveló él. El segundo, el monólogo paso a una aclarada bajada de línea.

El cantante enfrentó a Niurka y la sacó de sus casillas. Instagram.

Niurka Marcos lapidó a Paulo Quevedo

La vedette saludó de forma despectiva a Paulo, y él, muy serenó, intentó no dejarse perturbar en su paz interior y respondió con un simple: ‘¡Qué tal!’ - ‘¿Te dolió, verdad?’. La risa irónica y burlona de Niurka no se hizo esperar y fue directo a la provocación.

‘No, no me dolió, me sorprende que tienes dos caras. Te pasaste toda la temporada pasada peleada con Lupillo Rivera y ahora le estás lamiendo los h***s porque eres un cabr*** peleado con las mujeres’.

Niurka Marcos y Paulo Quevedo se declararon enemigos en La Casa de los Famosos All Stars

La pelea verbal tomó mayor fuerza y pese a que Rey Grupero intentó bajar los ánimos, la vedette y el cantante se dijeron de todo, lo más suave fue ‘estupido’. ‘Yo elijo mis enemigos para eso me gustaste’. sentenció Niurka Marcos, retó que aceptó Paulo Quevedo con un ‘Tú también para mí, desde que entraste’.

La pelea cazada entre Niurka Marcos y Paulo Quevedo recién empieza. La vedette cubana está revelando sus cartas muy temprano. ¿Volverá a tener el apoyo en una nueva placa de eliminación? La Casa de los Famosos All Stars cada vez pone a prueba la paciencia de las estrellas.