‘La Amo': Erik Rubín explica cómo ha cambiado su relación con Andrea Legarreta

Dicen que todavía se aman, pero por el momento, AndreaLegarreta y Erik Rubín prefieren disfrutar la pausa que se dieron y seguir como amigos.

De acuerdo con el cantante,el tiempo les ha servido para mejorar sus fallas: “Nosotros tenemos una gran relación, ¡a Andrea la amo!, creo que, incluso, ahora nuestra convivencia ha mejorado mucho.Los dos estamos disfrutando vivir esto (Vaselina) juntos, yo le comparto a ella mi experiencia en el teatro, y ella ha hecho lo mismo, está muy emocionada y siente un gran compromiso, allí va en el proceso y va a estar maravillosa en el musical”,dijo el artista a TVyNovelas.

Para el intérprete del grupo Timbiriche, el distanciamiento no ha sido motivo de una ruptura definitiva: “Como siempre lo hemos compartido,estamos ahorita en un proceso que surgió de una dinámica propuesta a través de terapia, o sea, separarnos, pero nuestra vida sigue, nuestra relación no va a terminar nunca, somos familia y tampoco se ha llegado a una decisión para terminar por completo, estamos en una transición para ver si realmente podemos seguir como pareja o somos grandes amigos”, aclaró.

Al igual que lo ha externado la conductora del programa Hoy, Erik asegura que no les urge firmar el documento que los separe ante las leyes: “Nunca fue un divorcio, lo dijimos porque siempre hemos compartido todo, preferimos ser transparentes, honestos y abrirnos, pero yo no sé realmente en qué va a terminar esto, la verdad es que tampoco es algo que me urge saberlo porque estamos en este proceso que disfrutamos,en el que nos preguntamos qué pasaría si no estuviéramos juntos”.Por ahora se lo toman con calma y sin presiones: “Estamos fluyendo, ese es el ejercicio, ¿cuántas veces sentimos que por ciertos compromisos o por la sociedad no disfrutamos, no vemos dónde estábamos parados?”.

Casualmente, en medio de este receso que se dieron desde el año pasado, a los artistas les llegó la propuesta de formar parte del elenco de la obra Vaselina, en la que compartirán escenario con otras estrellas como María León, Angélica Vale, Diego Schoening y Mariana Garza,entre otros:

“Es un sueño materializado,ha sido un proceso complicado volver a armar el rompecabezas con tanta gente, sin embargo, es muy emocionante ver a mis compañeros tan emocionados y motivados, al igual que yo, por eso estoy dividido en dos partes,como productor y actor. Es muy gratificante para mí porque tengo la oportunidad de estar en dos áreas que me apasionan muchísimo”.

Sobre este gran musical en el que ya trabajan todos a marchas forzadas, Erik nos dijo: “Los grandes proyectos son gracias a los grandes equipos, y hemos podido armar un talentoso grupo de trabajo en el que he podido delegar y cada quien está haciendo su parte, así comienza a engranarse y funcionar la maquinaria, es algo muy poderoso”.En esta faceta que le exige más de la cuenta, Erik confiesa que sí es muy estricto:“Lo soy porque también lo soy conmigo,pero en estos momentos tampoco me toca serlo, porque para eso tenemos a los directores, con los que me pongo en sus manos y eso es uno de los aciertos que ha ayudado a que este proyecto salga adelante,que nos entreguemos, nos disciplinemos,hagamos caso y nos pongamos en las manos de los directores”.

Para el actor, esta puesta en escena despierta una gran nostalgia: “Muchos crecimos con estas canciones,con esta historia y con estos artistas, porque,¿cuántas no se enamoraron de Dany Seco? Y bueno, ahora tenerla fortuna desde un lugar donde hay madurez, conciencia y donde valoras más todo, es sin duda una fortuna. A mí me vienen muchos recuerdos,constantemente me están surgiendo anécdotas, historias, ya que fue una época complicada en la que me estaba incorporando a este mundo de la actuación, del espectáculo,en el que yo era un niño y experimentaba muchas cosas por primera vez: mi primera novia, mis primeros besos… y muchas travesuras de por medio, entonces, reencontrarme con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, con gente con la que he vivido tantas cosas,es sumamente especial”.

Vaselina marcó la vida de Erik a finales de los 80, era el galán del momento:“Son etapas de la vida que,sin duda, me hacen una persona muy afortunada, porque he tenido momentos en los que no me pelaba nadie, pero después ya fui creciendo y comencé a disfrutar mis atributos; la vida da vueltas, pero todo lo que vivimos nos lleva a ser quienes somos hoy”.