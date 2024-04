Kimberly “La más preciosa” revela si estará o no en La casa de los famosos de Televisa

Faltan menos de dos meses para que arranque La casa de los famosos México y el equipo de producción se encuentra “reclutando” a las figuras que formaran parte de esta emisión a cargo de Televisa. Mucho se ha dicho sobre los artistas que estarán en la segunda temporada, pero nada ha sido confirmado. Se mencionan nombres como Violeta Isfel, Michelle Vieth, Omar Chaparra y hasta Kimberly “La más preciosa”.

Fue precisamente la influencer transgénero quien aclaró si estará o no en el programa a través de una entrevista que ofreció al periodista Edén Dorantes a su salida de Televisa. “Ay, es que no sé si lo puedo decir. Ya ven que estuve hablando con los Telemundo, ahora aquí tuve una plática para ver los puntos y todo eso, pero todavía no lo confirmo”.

Al cuestionarla sobre su deseo de figurar en el elenco, Kimberly respondió: “La verdad es que sí me gustaría estar en ese reality tan padre, lo que si no me agrada es que van a comparar, van a decir que Wendy hacía tal cosa y yo no. Al final es un juego, pero mucha gente se enfrasca y quieren que uno haga lo que ellos dicen”.

Según “La más preciosa”, su relación con Wendy sigue de maravilla y no hay distanciamientos: “Hablé con ella un día antes del concierto de Madonna, realmente es muy padre, debemos sentirnos orgullosas, más yo que crecí con ella desde la infancia y soy su amiga. Entonces sentí como si hubiera estado yo en el momento, aunque sí hay muchas que se atacaron y no soportaron, por eso criticaron”.