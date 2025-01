Karina Torres vivió un desafortunado momento mientras repartía regalos de Día de los Reyes: los fans están enojados

El pasado 6 de enero, Día de Reyes, quedará en la memoria de Karina Torres y rodando en las redes sociales luego de que la influencer pasara un desafortunado y muy incómodo momento cuando quiso llevarles regalos a niños de bajos recursos.

Lo que iba a ser una linda y alegre jornada de voluntariado y de entrega de regalos a los niños por el Día de los Reyes Magos terminó siendo un verdadero desastre para Karina Torres. Videos de sus fans recopilaron algunos de sus momentos más estresantes de la jornada y salieron en defensa de la influencer.

Influencer Karina Torres. Instagram.

Karina Torres casi es aplastada mientras daba regalos a los niños

La influencer salió con Grecia, también integrante del famoso grupo de creadoras de contenido digital, ‘Las Perdidas’, y viajaron a una colonia para darle regalos a los niños por el Día de Reyes, pero las cosas se descontrolaron y por poco terminan aplastadas. Eso sí, su enojo se hizo notar.

‘Dásela a quien sea. Esperen, no avienten. Me están aventando. ¡Ay, hermana! -Ay, no. Qué mala onda. No, no, no. Ya nos vamos de aquí. No, no los abran así, no manches’, dijo Karina Torres al ver que adultos y niños, todo por igual, la acorralaban y le pedían regalos. Pese a que ya les había dado a algunos, le volvían a pedir.

Influencer Karina Torres en aprietos Instagram

Los fans de Karina Torres salieron en su defensa

El canal Las Estrellas recopiló algunos de los comentarios que dejó la gente y seguidores de la influencer luego de que se conociera el nefasto momento que vivió Karina Torres y que quedó grabado en video y publicado por la cuenta de TikTok OMGChisme. ‘Se pasa la gente, no tienen educación’, ‘En esos casos deberían contratar a alguien de seguridad’, ‘Ya no es bueno ayudar a nadie en estos tiempos’, ‘Y los que más se ven aventándose son adultos’, ‘Esa gente se pasa, ya no les lleves nada’ y ‘La gente no coopera’.

Luego de este momento complejo, Karina Torres publicó en su cuenta de Instagram una frase de resiliencia: ‘Nadie se disculpó conmigo por cómo me lastimaron, pero sí me culparon por la forma en que me defendí’, un mensaje que habla mucho de la forma como la influencer ve hoy por hoy su vida en retrospectiva.