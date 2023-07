Ime Garza, viuda de Julián Figueroa, vuelve al trabajo y revela cómo ha sido la experiencia

El pasado 9 de abril, el mundo del entretenimiento se sacudió con la muerte del cantante y compositor Julián Figueroa , hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, a los 27 años de edad. El músico dejó a su esposa, Imelda Garza, y a su pequeño hijo, José Julián, de tan sólo cinco años.

Para Imelda Garza el proceso de duelo no ha sido fácil; sin embargo, poco a poco ha logrado superar este duro golpe y salir adelante. Ahora, la viuda de Julián Figueroa decidió retomar su vida profesional y probar suerte en una nueva faceta en honor a su fallecido esposo.

IME GARZA RETOMA SU VIDA PROFESIONAL, AHORA EN EL TEATRO MUSICAL

Imelda Garza ya era conocida en el mundo del entretenimiento como modelo y actriz, además de cantante; sin embargo, en entrevista para Telemundo, compartió que había decidido regresar al trabajo y ahora experimentando con un nuevo género: el teatro musical, esto representa un nuevo desafío para ella al cantar, bailar y actuar a la vez.

"Él cantaba con mucho sentimiento, entonces pues eso me dejó a mí, cantar mucho con mis emociones”, declaró Ime Garza, quien aseguró que este nuevo proyecto lo hace pensando en Julián Figueroa.

La joven de 25 años destacó asimismo el apoyo que ha recibido de Maribel Guardia , su suegra, quien la ha impulsado para volver a un estudio para grabar los temas de la obra “Princesa: Un musical real”, aunque aceptó que el proceso no fue fácil tras la muerte de Julián.

UN PROCESO “COMPLICADO” PARA IME GARZA

“Complicado, ¿no? Al principio... pues al principio no quería hacer nada, vi a mi tía (Maribel Guardia) que ella tampoco quería regresar, pero tuvo que hacerlo, tuvo que regresar al teatro porque ya no le podían dar más tiempo libre, y yo no podía, yo me tardé un poquito más en volver a esto”, declaró Ime Garza en la entrevista con Telemundo.

Sin embargo, también resaltó el nuevo desafío que significó para ella este nuevo trabajo. “El reto para mí de cantar y bailar mientras interpreto un personaje, ese es el reto para mí, declaró Ime, quien en esta obra da vida a la famosa “Sirenita”.

Finalmente, Ime Garza resaltó que este trabajo se lo dedica a su familia, sobre todo a José Julián, a Maribel Guardia y a su mamá, remarcando que mantiene una excelente relación con su suegra y se mantiene viendo al futuro a pesar de la adversidad.