José Manuel Figueroa, entre copas, suelta íntima confesión de Joan Sebastian, su padre

José Manuel Figueroa estuvo como invitado en el podcast ‘Somos+Batos’, conducido por Aldair Leal y Rom Alan, en donde ya entre copas, soltó una íntima confesión de Joan Sebastian, su padre.

El cantante, de 48 años de edad, reveló que sorprendió a su papá consumiendo marihuana durante los últimos días de su vida. José Manuel explicó las razones por las que “El Poeta del Pueblo” probó esta sustancia.

Durante la charla en el podcast, Figueroa recordó que su padre siempre estuvo en contra del consumo de sustancias a la par de su carrera musical; sin embargo, tuvo que probarlas con un fin medicinal.

“Cuando le detectaron cáncer (mieloma múltiple) a mi papá, fue en el 99, en Estados Unidos; le hicieron los exámenes, le sacaron una licencia para que él y un acompañante, por si se ponía muy mal, pudieran cargar cierto tipo y cantidad de drogas diferentes”, comenzó a platicar José Manuel Figueroa.

“Le recomendaron a mi jefe fumar mota. Dijo: ‘No, están bien pen…, yo llevo toda una carrera, cab…, evitando drogas en mi carrera y la ching… y ahora estos cab… quieren que me meta’”, explicó José Manuel.

“Pasan los años y llego al rancho, fue como un mes antes de que se muriera mi papá, y llego al cuarto de mi papá y el cuarto apestaba a la lechuga de satanás y yo haciéndome güey. Y estaba él y su asistente, los dos con sus ojos rojos y yo no pregunté nada y estábamos platicando y de repente me dice: “¿Cómo ves?, esta pin… enfermedad me obligó a fumar esta ching… ¿no la hueles?”, recordó el también cantautor.

Joan Sebastian se confiesa con José Manuel Figueroa

El hijo mayor de Joan Sebastian, reveló que su papá le confesó que el consumo de marihuana le ayudó a quitar el dolor por el que no podía comer ni dormir.

“Me dice, ‘Me siento a toda madre. Me quitó el dolor y a veces por el dolor no podía comer, y a veces por el hambre y el dolor no podía dormir, me siento a toda madre’”, concluyó el intérprete de ‘Rosas y espinas’.