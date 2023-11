Jorge Losa revela en una entrevista íntima que quisiera hacer un trío

Jorge Losa ha demostrado ser una persona multifacética en el mundo del entretenimiento. En una charla exclusiva para TVyNovelas, el actor respondió a una serie de preguntas sobre sus fantasías más candentes.

El actor y modelo español tuvo un gran impulso luego de su participación en “La casa de los famosos México”, lo que le ha generado la oportunidad de trabajar en varios proyectos interesantes como la obra teatral “2:22 Una historia paranormal”.

Además de esto, Jorge Losa se prepara para meterse al estudio de grabación y sorprender a sus fans con nueva música, lo que demuestra el gran momento que atraviesa el famoso.

En este contexto, Jorge Losa sostuvo una amena charla con Arturo Trujillo, “El Mapache”, en donde nos confesó algunas de sus fantasías y otros detalles íntimos que te dejarán con la boca abierta.

JORGE LOSA CONFIESA SU PRINCIPAL FANTASÍA EN LA INTIMIDAD

Uno de los recuerdos que Jorge Losa tiene muy presente en su vida es el de su primera vez con una chica, y es que ocurrió algo que todavía recuerda con humor: “fue un desastre: ¡se me rompió el preservativo! Por fortuna, sus padres eran farmacéuticos y le dieron la pastilla”, aseguró el actor entre risas.

"Últimamente me ha dado por hacer un trío; no me puedo ir de esta vida sin haber probado ese placer”

El actor aceptó, por otro lado, que se considera una persona “curiosa” en la cama, dispuesta a descubrir cosas nuevas con su pareja, aunque eso sí, con un límite: “Lo único que tal vez no permitiría es que me quisieran meter un juguetito, creo”, reveló.

Acerca de sus fantasías sexuales por cumplir, Jorge Losa se sinceró y aceptó que sólo tiene una en especial: "Últimamente me ha dado por hacer un trío; no me puedo ir de esta vida sin haber probado ese placer”, aseguró. Además, también nos compartió su posición favorita: “Me gustan varias, pero más cuando pones a tu pareja en cuatro; o sea, la del perrito”.