¡Irreconocible! Dave Bautista, de Guardianes de la Galaxia, reapareció con un radical cambio físico: FOTOS

Dave Bautista, un exluchador de la WWE cuya musculosa figura lo ayudó a forjarse una importante carrera como actor en Hollywood

La carrera de Bautista en Hollywood estuvo marcada por el éxito luego de su etapa como gladiador y, aunque muchos dudaron de que el deportista tuviera talento para la interpretación, él mismo se encargó de sepultar las críticas con actuaciones en cintas como Guardianes de la Galaxia.

En su mejor momento, el gladiador que se enfrentó a figuras como John Cena, The Undertaker, Triple H y Randy Orton llegó a pesar 167 kilos de puro músculo; es por eso que ahora, cuando reapareció en una alfombra roja, el actor dejó a más de una persona con la boca abierta, ¿por qué le dijo adiós a su imponente figura que moldeó tras varios años de carrera en el ring?

TE PUEDE INTERESAR:

¿A QUÉ SE DEBE EL RADICAL CAMBIO DE IMAGEN DE DAVE BAUTISTA?

En la actualidad Dave Bautista, de 55 años, no tiene miedo en demostrar el auténtico compromiso que tiene con cada uno de sus personajes cuando de una película nueva se trata y es por ello que, cuando le dijeron que debía adelgazar para The Killer’s Game, su nuevo trabajo, él no lo dudó ni un segundo.

Las exigencias físicas del nuevo personaje de Dave Bautista significaban un auténtico reto para alguien con una musculatura tan bien trabajada como la de él y sin embargo, luego de un año y medio de auténtico trabajo, el actor logró llegar a los 103 kilos de peso... ¡se le fueron los músculos!

“Este es probablemente el peso más ligero que he tenido desde que tenía 19 años, fue un proceso difícil”, reconoció el exluchador en una reciente entrevista en donde habló sobre la renovada figura que presumió en una reciente alfombra roja.

Dave Bautista se dejó ver muy delgado en su última alfombra roja. Robin Marchant/Getty Images