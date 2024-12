Inició en “Mujer, casos de la vida real” y hoy es protagonista de Televisa

Ha forjado una carrera como protagonista en exitosas telenovelas, pero antes de ese primer crédito que todos anhelan, José Ron tocó muchas puertas, siendo Silvia Pinal la que le daría esa gran oportunidad que significó su despegue en la pantalla mexicana.

Ahora que la artista falleció, el galán de Papás por conveniencia recuerda cómo fue que comenzó en la industria del entretenimiento.

“Yo empecé haciendo Mujer, casos de la vida real, entonces me acuerdo que antes de que comenzara en este camino de la actuación yo veía el programa y decía: ‘Qué padre’, me gustaba mucho el formato, y cuando hice por primera vez un capítulo estaba superemocionado, en mi casa lo celebraron”, dice el artista en entrevista con TVyNovelas.

Para él, lo sucedido con la diva del cine mexicano “es triste, deseo que su familia esté bien”.

Ahora, consagrado en los melodramas más vistos del país, Ron celebra su crecimiento y asegura que su personaje actual, Tino, ha sido uno de los que más satisfacciones le ha traído.

“Me siento muy contento de ser parte de este proyecto, a mí me gusta ver la novela (Papás por conveniencia) y la he visto desde el capítulo uno hasta la fecha, entonces me siento orgulloso de esta historia, creo que Rosy Ocampo ha abordado temas super importantes, fuertes, actuales, como el abuso infantil. Y yo estoy más que feliz de poder unir mis dos pasiones que son la música, la actuación, y tener la oportunidad de estar en un proyecto que une esas dos cosas es tremendo regalo, por eso estoy muy agradecido, feliz con que el público nos ha recibido de la mejor manera, me atrevo a decir que en cuestión de televisión ha sido de mis mejores trabajos y todo ha sido gracias a esta evolución, los años, el aprendizaje, creo que también uno va madurando actoralmente y por eso me enfoqué en construir un personaje, todo tiene una base, un por qué y una justificación”.

Su meta para 2025 es muy clara, quiere construir una carrera en la música al nivel de las grandes bandas, por lo que ya comenzó a trabajar en eso.