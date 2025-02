¡Incómodo momento! Ofenden a Vero Gallardo y cortan transmisión en vivo

En YouTube existe un canal llamado “El Chisme TV México”, donde Verónica Gallardo, Jacky Arroyo y Rodrigo Fragoso comentan las noticias de los espectáculos.

Pero en su transmisión del 30 de enero de 2025 se vivió un momento incómodo cuando comentaban la sentencia del Fofo Márquez por feminicidio en grado de tentativa. Los conductores exponían sus puntos, y Fragoso insistía en que tuvo que haber prudencia de ambas partes, tanto el influencer, como la señora golpeada.

Los ánimos aumentaron conforme comentaban el caso, y aunque Fragoso insistió en que reprueba el hecho cometido por Fofo, resaltó que la señora afectada “le gustan las cámaras”. Así que Vero Gallardo lo cuestionó: “Ya que estás diciendo de la señora, quiero que me digas ¿qué gana? La fama es para ganar algo, ¿qué gana?”.

El conductor recordó que la señora golpeada por Fofo hasta dio una entrevista a Adela Micha, pero Vero Gallardo aseguró: “No, se la ofrecieron, y no la dio”.

La incomodidad traspasó la pantalla mientras seguían los comentarios del caso, y Verónica Gallardo recordó la actitud del hermano de Fofo ante la prensa. “A mí eso me dice que es una familia muy agresiva”, anotó Jacky Arroyo.

Todo explotó cuando la producción puso en pantalla la entrevista que la señora sí ofreció a Adela Micha, como lo había comentado Fragoso, quien aprovechó: “Ahí está, ¿no que no dio entrevista con Adela Micha? Hay que informarse, si no hacemos la tarea no podemos venir... a comentar estupideces aquí. Yo no hablo a lo tonto”.

“Ah bueno, pues estamos comentando estupideces...”, respondió Vero.

“También es nuestra opinión y es respetable”, comentó Jacky. “Entonces hay que respetar y no tomar los temas de manera personal porque me siento atacado por dar una opinión personal”, respodió Fragoso.

“Nadie te atacó... Y tienes razón no hice mi tarea, entonces ¿pues qué hago aquí?”, dijo Vero Gallardo. “Pues vámonos”.

“Cierra la transmisión, ya no quiero hacer nada... a la mie... si aquí no se respeta el derecho de libertad de expresión, pues a la mie...”, fue la respuesta de Fragoso.

Y la transmisión se cortó... Minutos después volvieron y aseguraron que había quedado resuelto...

Sin embargo, para la transmisión de la semana siguiente, no aparecieron ni Jacky Arroyo ni Vero Gallardo, quien ha seguido transmitiendo en su propio canal de YouTube.

En redes sociales hay críticas al respecto. En el video del canal Chisme TV, alquien opinó: “NO ME GUSTÓ LA ACTITUD DEL SR RODRIGO, SE VIÓ QUE SE SINTIERON MUY INCÓMODAS VERITO Y JAQUELINE, SI VEMOS ESTE PROGRAMA ES X ELLAS NO X EL SR RODRIGO.,HE DICHO!”.