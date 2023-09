Horóscopos semanales del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

La luna creciente en Sagitario te ayudará a avanzar en tus proyectos, así que debes poner todo de tu parte para avanzar. Deja de hacer corajes con tu pareja, te la pasas peleando todo el tiempo, eso no es calidad en esta relación; si algo no te gusta, retírate, ya que nadie va a cambiar sólo porque tú lo dices. Fíjate por dónde caminas, evita caídas peligrosas.

DÍA: VIERNES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 5

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

A veces nos toca caminar solos e ir capoteando los trancazos que nos pone la vida; pon tus cinco sentidos a trabajar para que tengas buenas victorias. No dejes en manos de otros lo que a ti te corresponde hacer. Vendrán ofrecimientos de trabajo que tal vez no suenen tan convenientes, pero te ayudarán a aprender y avanzar. La gripe estará rondándote.

DÍA: DOMINGO

COLOR: PLATA

NÚMERO: 3

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Tus pensamientos van y vienen, pero no tienen rumbo, estás muy disperso y no sabes qué camino tomar; es momento de que asumas tus responsabilidades y te hagas cargo de ti. Se acercan nuevos desafíos laborales, así que ponte las pilas para que todo salga excelente. El dinero estará circulando sin ningún problema estos días, aprovéchalo.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 20

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Eres independiente en muchos sentidos, pero en el amor has creado una dependencia; se ha hecho un círculo vicioso donde ninguno de los dos se atreve a darle carpetazo a esta relación. Piénsalo, porque estas cadenas no los dejan avanzar. Perdona a esa persona que te ha herido tanto, deja que el universo y el karma se hagan cargo de todo lo demás.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 39

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Tiempos de buena fortuna se aproximan, así que es momento de ponerte a prueba y demostrarte que puedes lograr tus metas. No confíes mucho en la gente, no todos piensan como tú, así que no cuentes tus intimidades, puede ser peligroso. Fiestas y eventos especiales estos días que te traerán movido, pero serán muy prósperos en todos los sentidos.

DÍA: JUEVES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 4

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Tal vez no tengas las mejores noticias, pero no todo será malo, siempre hay una salida, y si en tus manos está el poder apoyar a los demás, siempre tendrás la luz del universo a tu favor. Recuperarás dinero que creías perdido, eso te ayudará para echar a andar tus planes. En el trabajo habrá cambios importantes, pero todo será para mejorar.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 19

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Llegan propuestas de amor para formalizar esa relación, así que antes de dar el sí analiza bien. Donde no debes de dudar es en ese plan de negocio que quieres crear, sólo rodéate de las personas capacitadas para que pueda salir mejor tu proyecto. Debes tener cuidado con los temas respiratorios y de garganta, cuídate ahora que está regresando el COVID.

DÍA: MARTES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 83

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Pon atención en temas de familia, hay que poner tierra de por medio –de repente hasta con los familiares– y dejar que las cosas se acomoden y se aleje quien se tenga que ir. La vida está llena de ciclos, y estos días también se cierran capítulos en temas laborales para darle paso a lo que sigue; no te aferres a nada ni a nadie. El dinero no será problema estos días.

DÍA: SÁBADO

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 3

Ninel Conde es Libra, cumple años el 29 de septiembre.

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Antes de hablar y señalar a alguien debes tener los fundamentos necesarios; si no estás seguro de lo que te han comentado, mejor mantén la boca cerrada. Te liberas de energías pesadas que habían afectado tus días pasados. El destino te dará una muy buena noticia que no esperas y te traerá una nueva esperanza para obtener ese trabajo o negocio deseado.

DÍA: DOMINGO

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 44

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Concéntrate en tus proyectos, no estés distraído con temas que no te van a dejar nada bueno; la constancia te llevará al éxito. Cuidado con las apariencias, lo mejor es ser es auténtico, sin caretas ni engaños, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Encuentra a tu niño interno que ha estado muy abandonado por estar pensando en los demás.

DÍA: LUNES

COLOR: AZUL AQUA

NÚMERO: 5

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Estarás muy inspirado por atender tu hogar, recuerda sacar aquello que no sirve, para darle la bienvenida a lo nuevo. Iniciarás nuevos caminos laborales que te llenarán de bríos para seguir avanzando. En el amor sólo habrá temas de pasión y de diversión, nada serio. Cuida tu dinero y cómo lo ocupas, no todo se puede comprar al mismo tiempo.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: ÁMBAR

NÚMERO: 37