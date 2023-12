Horóscopos semanales del 18 al 24 de diciembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Comienza con los preparativos de nochebuena para que no te agarren las prisas; es importante demostrar el amor y afecto que sientes por las personas con las que quieres celebrar, ya que todos hemos pasado momentos difíciles con la pandemia, por eso recibe esta Navidad como si fuera la última, lima asperezas y libérate de rencores.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 29

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Tiempos de romper ataduras con esa relación tóxica que vives; limpia desde ahora para que comiences el año nuevo con el pie derecho. La Navidad es un momento de reflexión, de vivir en armonía, así que no permitas que nadie te la quite. Decora tu hogar, crea un ambiente lleno de luz, y no te olvides de aquellos que necesitan.

DÍA: JUEVES

COLOR: PLATA

NÚMERO: 22

Diego de Erice es Leo, nació el 9 de agosto de 1986. José Luis Ramos

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Acomoda en tu hogar lo que esté mal puesto en todos los sentidos, desde tu casa hasta tu corazón. Pon límites y no te dejes llevar por nadie, y mucho menos hagas caso de comentarios sarcásticos y llenos de envidia; evade todo lo negativo. Tus amigos te darán una sorpresa para tu cumpleaños, así que estarás de fiesta.

DÍA: SÁBADO

COLOR: PLATA

NÚMERO: 17

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Cuidado si andas de fiesta, trata de no salir a la calle con cosas valiosas, podrías perder algo personal; pon atención, porque siempre están los amantes de lo ajeno al acecho. Vendrán buenas noticias para Navidad de personas que hace mucho tiempo no veías; te dará gusto, así que prepárate para tener buenos encuentros navideños.

DÍA: MARTES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 76

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Necesitas urgente salir a despejarte y cargarte de energía después de un año tan difícil y pesado; es momento de recuperar a tus viejos amigos y brindar por lo bueno. En el trabajo ya será el último jalón, así que da todo al cien, la recompensa será buena. Asegúrate de terminar con los pendientes en tu hogar y que quede todo en orden.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 13

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

En cuestiones de trabajo o de negocio tendrás buenos resultados y el dinero fluirá mejor y podrás preparar una muy buena Navidad; que no se te olvide compartir con aquellos que en algún momento te apoyaron. En temas de salud, cuida mucho lo que comes estas fechas, porque el estómago te dará lata.

DÍA: DOMINGO

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 4

Ana Brenda Contreras es Capricornio, nació el 24 de diciembre de 1986.

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Si amas a tu pareja, tendrás que aceptar a su familia en estas fechas; aprende a fluir y a que todo lo negativo se te resbale, por lo pronto, sigue tu camino y apoya siempre a la persona que amas. Tendrás muchas fiestas y no podrás asistir a todas; recuerda que debemos seguir cuidándonos ya que esta pandemia no da tregua.

DÍA: LUNES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 20

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Se ve la llegada de familia y amigos que vendrán a pasar las fechas navideñas, ordena todo antes para que la energía fluya, recuerda sacar todo lo viejo, lo roto y lo que no sirve para que tengas mejores cosas y llegue siempre lo bueno. El dinero no será problema estos días, pero recuerda gastar con inteligencia.

DÍA: VIERNES

COLOR: AZUL CIELO

NÚMERO: 16

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Tal vez sean fechas difíciles por lo que has pasado este año y con las pérdidas en muchos sentidos, pero recuerda que todos tenemos una misión, así que la nostalgia es algo que se debe vivir, es un sentimiento humano que no se puede eliminar, solo celebra la vida. Organiza una cena espectacular y disfrútala con los que amas.

DÍA: DOMINGO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 5

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Está por terminar una relación, un acuerdo, un negocio o trabajo... Nunca hay fechas especiales para dar un paso así, esto se hace cuando se tiene que hacer; sigue tus instintos y escucha a tu corazón, no dejes que la culpa se apodere de ti, así no podrás avanzar jamás ni dar esos pasos que necesitas. Cuida la garganta.

DÍA: LUNES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 2

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Días llenos de compromisos, te faltarán horas para asistir a los eventos que serás invitado, pero recuerda que no puedes descuidar tu trabajo o negocio; guarda energía para lo que tendrás que hacer. En temas de amor, alguien que se fue sin decir adiós volverá a aparecer en escena; verás cómo moverá toda tu energía de nuevo.

DÍA: SÁBADO

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 66