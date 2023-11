Horóscopos semanales del 13 al 19 de noviembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Perfila tu trabajo, no lo descuides ni dejes que otros se entrometan; defiende lo que es tuyo y no pierdas el tiempo en pleitos inútiles con personas cerradas. El dinero no será problema, llegará para que soluciones tus pendientes. Cuidado con pleitos familiares, debes poner orden en casa y no dejar que personas ajenas se metan en tu vida.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 29

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Deberías de creer un poco más en ti; dudas mucho de tus habilidades o de lo que puedes lograr en tus proyectos, por eso no llegan las nuevas oportunidades. Agarra fuerza, confianza y lánzate con todo. Pon tu nombre en alto, todo aquello que hayas prometido debes cumplirlo, y si no estás segura(o) de eso, mejor no abras la boca. Cuida tus riñones.

DÍA: VIERNES

COLOR: AZUL CIELO

NÚMERO: 74

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Dedícate a lo tuyo, no trates de resolver la vida de otros cuando la tuya necesita muchas cosas. Sentirte el superhéroe con los demás no funciona, al final nadie te lo agradecerá; enfócate en lo que necesitas para tu futuro. Tienes que adquirir nueva sabiduría laboral para que avances en nuevas oportunidades. Ahorra, no gastes de más.

DÍA: SÁBADO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 10

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Controla el ego, la vanidad y deja a un lado lo material; necesitas encontrar paz y armonía, saca aquello que llevas cargando desde hace mucho. Lucha por preservar tu empleo o negocio, defiende lo que te ha costado tanto hacer. Una persona cercana te dará una muy buena noticia, algo que no te esperabas, pero que ya era justo que llegara.

DÍA: JUEVES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 25

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Se cierran ciclos que ya llegan a su final, al igual que la culminación de relaciones que no van a ningún lado. El tema laboral se ve bien aspectado con grandes ganancias; todos tus esfuerzos se verán recompensados. Necesitas estar contigo misma(o) y consentirte como nunca; una escapada a un spa y unos masajes te ayudarán mucho.

DÍA: DOMINGO

COLOR: GRIS

NÚMERO: 20

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Sé perseverante y no te rindas, recuerda que siempre está más oscuro cuando va a amanecer. Cuidado con caer en vanidades o situaciones frívolas que sólo te hacen gastar en cosas que no valen la pena; invierte en aquello que te lleve a ganar, no a perder. Tu pareja te dará una noticia que no te va a gustar, pero tendrás que confrontar.

DÍA: MARTES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 2

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Renovarse o morir dice el dicho, así estarás esta semana, no te quedes estancado, hay que moverse, sacar y cambiar todo lo que no te ha funcionado; el tiempo se va rápido y no puedes quedarte sin avanzar. Dedícale tiempo a tu pareja, la estás descuidando y eso te puede costar; lo mejor es poner en una balanza todo y activar de nuevo la pasión.

DÍA: VIERNES

COLOR: DORADO

NÚMERO: 21

Andrea Legarreta es Cáncer, nació el 12 de julio de 1971.

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Es momento de limpiar tu camino, ya no permitas que abusen de ti, deja de ser el redentor con los demás; te olvidas de ti y eso no lo puedes permitir. Aíslate de todo aquello que te dañe, que no te deje vivir en paz, y fluye con lo demás. Dinero en camino para que tu festejo sea de maravilla y puedas hasta irte de fin de semana.

DÍA: JUEVES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 19

Raúl Araiza es Escorpión, cumple años el 14 de noviembre. José Luis Ramos

PISCIS

(Febrero 19-Marzo 20)

Cuidado con los engaños, hay alguien que se está aprovechando de ti; ponte buzo con los papeles que firmas y con los trámites importantes. Sigue tu instinto, si no te late ya el trabajo que estás desempeñando, lo mejor es empezar a buscar nuevos horizontes, te irá mejor. Cuida el estómago y lo que comes en la calle, podrías adquirir una infección.

DÍA: SÁBADO

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 88

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Momentos de crear y emprender ese negocio o echar a andar esos planes nuevos o cambios de casa para darle nuevos comienzos a tu vida. El amor llega a una nueva etapa y conocerás a alguien que te hará sentir mariposas en la panza. Debes poner mucha atención en tus pertenencias, no las descuides, podrías perderlas o alguien podría tomarlas.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 45

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

El destino tiene cambios para ti y no es lo que esperas, pero será muy bueno; no platiques nunca tus planes ni tus proyectos, no a todos les dará gusto. Ten cuidado con caer en depresión, has tenido momentos difíciles, pero verás que todo va a ser para mejorar. Cuida tu salud, recuerda que los contagios de COVID van al alza, trata de protegerte.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 32