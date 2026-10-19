Hija de Michelle Vieth confirma que NO LA VE hace mucho tiempo, pero la defiende: “no es mala madre”

“Ella me apoyó siempre. Ella me pagó lo que se pudo y ya, todo lo demás me toca a mí. Hay que aprender a madurar y a empezar la vida de adultos”.

Hace poco más de un mes, Michelle Vieth presumía que sus hijos mayores, Leandro y Michelle, se habían ido de su casa para estudiar en el extranjero y que aunque estaban lejos mantenían una buena y cercana relación.

“Leandro se fue hace tres años a estudiar fuera. Se graduó de la prepa con una carrera como piloto privado y con altos honores”, dijo en entrevista al programa ‘De Primera Mano’.

Luego, contó que “mi hija Michelle también se fue este año, acaba de terminar su prepa, compartí su graduación y la acaban de aceptar en la universidad, ella va a estudiar la carrera de abogada penalista”.

Pero más tardó en emitir sus declaraciones que en lo que salió, primero Leandro, a desmentirla y a contar que su mamá se enojó porque “se enteró que mi novia estaba viviendo conmigo en Dakota del Norte”, por lo que “rompió, se metió dentro de mi apartamento sin permiso, se robó las llaves del coche, se robo el coche”, indicó.

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Y le habría puesto a elegir entre su vida junto a su novia y la ayuda económica para sus estudios. Leandro habría abandona sus estudios para mantenerse y desveló que hacía más de un año que no tenía contacto con Vieth.

Un mes después, Christian Aparicio, padre de los hijos menores de Michelle destapó que con su hija Michelle “también está peleada”.

Al ser captado en el aeropuerto para recibir a la hija mayor de la actriz, dijo que “también llegó conmigo. Lo recibimos con mucho amor y con mucho cariño y pues bueno, también es momento que se sepa que los artistas se deben a su público y el público no tiene por qué ser engañado”, agregó.

Aparicio acusó que desde hace 7 años, tantos sus hijos menores, como los hijos mayores de Michelle Vieth, conviven con él y que es él quien “mantiene a los cuatro”.

“Los niños pequeños viven conmigo desde hace 7 años y los niños grandes también están conmigo… Lo que sí tiene que quedar claro es que ese cuento que lleva la señora diciendo en los programas y en las entrevistas, de que se divide en cuatro y que mantiene a cuatro hijos, es la mentira más grande que se ha dicho”, afirmó.

“A los chicos los mantengo yo desde hace 7 años… Tú sabes que por pensión alimenticia, si no la pagas en tres meses, tienes consecuencias legales importantísimas. Aquí tiene casi 7 años que no se le ha pedido, pero tampoco ha tenido la voluntad… por ahí, en algún momento, pagó algunas colegiaturas, pero tampoco presencia… Es momento de que se sepa la verdad, ni mantiene a cuatro ni se parte en siete porque su tiempo lo ocupa para su trabajo y sus ocupaciones”, insistió.

Ahora es la propia Michelle Ampudia quien confirma que hay un distanciamiento con su madre, aunque la justifica y la defiende, ademas sostiene que ella fue quien tomó la decisión.

“Mi mamá no es mala madre, siempre fue muy buena conmigo, siempre estuvo presente. Trabaja y se entiende. Yo creo que cuando uno ya quiere empezar su vida y hacer sus cosas sola no podemos depender del papá para siempre, así lo veo yo. Yo hice las cosas bien”, dijo a ‘Ventaneando’.

La joven de 18 años compartió que “siempre” la apoyó en sus elecciones.

“Ella nunca fue de ‘te voy a cortar, te voy a quitar’, yo tomé la decisión sola. Esa fue mi decisión. Ella me apoyó siempre. Ella me pagó lo que se pudo y ya, todo lo demás me toca a mí. Hay que aprender a madurar y a empezar la vida de adultos”, manifestó.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre la aparente molestia de Vieth por contar con el apoyo de su expadrastro, Christian Aparicio, Michelle respondió contundente.

“Ella verá como lo quiere ver. Si no quiso hablar conmigo no hay tema… Yo fui la que tomó la decisión porque me dijo: ‘vamos a hablar con la psicóloga’ y yo dije ‘no quiero’. Yo estoy en mi paz ahorita, estoy tranquila y estoy bien así”, precisó.

Sobre los motivos por los que prefirió mantener distancia de la actriz durante su visita a México, Michelle Ampudia explicó.

“Este boleto me lo compró parte mi papá y la familia de mi papá también me ayudó. Me quedé con mi mejor amiga, me la pasé súper bien, todo me lo pagué yo. Puedo salir y hacer lo que quiera sin el regaño de ‘a qué hora llegas’”.

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Finalmente, la hija de Michelle no descarta que se reconcilien.

“Siempre hace falta una madre, pero no es como que desapareció de mi vida y no está. En el momento cuando se llegue y ya esté dispuesta a hacer las cosas bien y a hablar conmigo, yo también estoy dispuesta. Yo sé todo lo que dio por mí, por mi hermano mayor y todo el dinero que se fue en las malas decisiones de mi hermano. Ella es buena, sólo que a su forma”, concluyó.