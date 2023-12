Hermano menor de Gael García Bernal se las ve negras: “Mi mamá me corrió de la casa”

Desde que su papá falleció, hace casi tres años, las cosas no han ido del todo bien para José Emilio García, el hermano menor de Gael García Bernal. El joven de 25 años confesó en entrevista exclusiva para TVyNovelas que se las ha visto realmente duras y que vive “un día a la vez”.

“Ha sido un poco difícil sobrellevar esto, intento cada día no desanimarme y salir adelante, yo sé que mi padre en algún punto del universo me está viendo y quiero que esté un poco orgulloso de mí”, nos dijo Emilio, para quien la muerte del director de escena, José Ángel García, fue un duro golpe en su vida.

A la muerte de su padre, José Emilio quedó desprotegido, estuvo internado en un centro de rehabilitación del cual escapó tras ser víctima de maltratos físicos y emocionales: “Fue algo que me marcó mucho, pero gracias a Dios aprendí de todo eso y quiero agarrar bien un camino de vida y aferrarme a él, ahora sí que es un día a la vez”, señaló.

Después de esta amarga experiencia, José Emilio regresó a vivir con su madre, Karla Ríos, con quien estuvo hasta hace poco que lo corrió:

“Lamentablemente tuve un problema con ella y decidió abrirme la puerta de la casa, y ahora estoy básicamente por mi cuenta. Sé que es difícil, pero no imposible… El problema con mi mamá es que padece de bipolaridad psiquiátrica y realmente es complicado tratarla, pero aun así yo la quiero mucho, supongo que esto, de alguna forma, puede ser bueno para los dos”, expresó.

Afortunadamente, en medio de la tormenta, el joven ha logrado sobrevivir: “Gracias a mi trabajo, en un call center bilingüe, pude rentar un AirBnB temporal para quedarme unos días, pero obviamente tengo que buscar a donde ir”, señaló.

El tormentoso abismo de las drogas fue algo que, lamentablemente, el hermano de Gael García conoció muy joven, pero que, afortunadamente hoy por hoy ha dejado atrás.

“Me siento orgulloso porque hace poco cumplí un año de sobriedad, la verdad es que he logrado salir adelante y me he mantenido al margen de todo eso”.