Gaby Spanic deja en la “calle” a Marlene Favela: “Se operó toda en Colombia”: VIDEO

A sus 50 años recién cumplidos, Gaby Spanic presume cuerpazo y luce sus curvas en la nueva telenovela de Salvador Mejía: Vivir de amor, que se estrenará el lunes, a las 4:30 de la tarde por la señal de Las Estrellas.

Cuestionada, en la presentación a la prensa del melodrama, por los retoques que se ha hecho, la actriz venezolana, protagonista de La usurpadora, admitió que se ha quitado unos kilitos de más gracias a la liposucción, procedimiento al que recurrió para eliminar las llantitas que se le notaban con ropa ajustada.

“No fui con el médico de Thalía que le quitó las costillas, tampoco con el de Marlene Favela que se hizo todo en Colombia (operación), ¡ay, se me salió! No he ido con esos médicos, pero todas nos hacemos cosas. Yo me quité nalgas y me hice una lipo, como todas las actrices, después de dar a luz”, confesó la artista ante las cámaras de televisión.

Según Spanic, la mayoría de las actrices se han operado, pero a diferencia de ella, prefieren ocultarlo. La actriz contó que el aumento de senos se lo hizo en Venezuela y que no tiene tema en aceptar las ayudas que le brinda el bisturí.

En este regreso a la televisión después de Corazón guerrero, Gaby interpretará a la villana principal de Vivir de amor, disputándose el amor de René Strickler con su hermana, interpretada por Eugenia Cauduro.