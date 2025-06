Fernando Colunga quiso ser discreto pero esto nos dijo al preguntarle si es buen PAPÁ| VIDEO

Fernando Colunga rompió el silencio sobre si fue papá con Blanca Soto.

En su llegada al aeropuerto, el actor fue cuestionado sobre los rumores de su paternidad con Blanca Soto… ¿Se enojo con Juan Osorio por revelarlo?

Con su clásico estilo sereno, Fernando Colunga aseguró que no está molesto con Juan Osorio por haber confirmado la noticia y dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante.

Eso sí, dijo que no le preocupa lo que se diga de él en las redes sociales ni los medios: “Yo no oigo nada, si quieres no preocuparte, no escuches nada. Yo me dedico a trabajar.

A decir del protagonista de la próxima telenovela “Amanecer”, él se enfoca en su trabajo: “En este negocio es muy complicado. Si uno no se dedica y se va distrayendo, no cumple como debe de cumplir”.

Sobre Juan Osorio, en lugar de desmentir lo que reveló, admitió: “Juan Osorio puede decir lo que él quiera y yo soy feliz”.

“No, a Juan le tengo un gran cariño, ademas es una gente que ha sido importante en mi vida. Imagínate que uno se enoje con los amigos, entonces no serían amigos, serían cuates”.

Pero cuando nuestra Jefa de información, María de Jesús Candedo, le dijo que seguramente es un buen papá, lejos de negar que tenga un hijo, el actor respondió: “Yo estoy feliz. Eso nadie lo puede decir, eso lo dirá la vida después”.

¿Cómo se confirmó que Fernando Colunga es papá?

Ya se había rumorado que Fernando tuvo un bebé con Blanca Soto. Y fue el pasado mayo de 2025, cuando el productor Juan Osorio confirmó la feliz noticia. “Él iba a reflejar en la pantalla algo muy especial”.

“Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y al hombre le cambia todo. Está enamorado, adora, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”.

Por si fuera poco, el productor de la telenovela “Amanecer”, con la que Fernando Colunga vuelve a la pantalla este año, confirmó que Blanca Soto es la madre del niño.