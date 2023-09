Piqué reacciona a la nueva canción de Shakira con Fuerza Regida, El Jefe

La imperdible reacción de Gerard Piqué a las indirectas de Shakira.

Gran revuelo ha causado la nueva canción de Shakira con Fuerza Regida titulada “El Jefe”, donde habría dirigido un poderoso dardo en contra de su exsuegro, Joan Piqué Rovira.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Hasta el ex suegro la llevó. Shakira "El jefe" no pisa sepultura ya ésto es muy fuerte pic.twitter.com/oOlX4JcYws — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) September 21, 2023

Además, en la canción se habla de Lili Melgar, niñera de los hijos de Shakira, que habría descubierto la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

“Lili Melgar para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, canta la estrella colombiana.

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

TE AMO MAMÁ 🫶🏼 #lilimelgar #boliviana 🇧🇴❤️‍🔥 pic.twitter.com/kUQHbwY6gZ — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023

Ante las fuertes indirectas que la madre de sus hijos sigue enviándole a ñel y a su familia, el exfutbolista del Barcelona le mandó un mensaje por whatsApp a sus amigos.