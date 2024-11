Estos son los requisitos para ganarse el auto de lujo que regala Shakira: ¡entérate!

Shakira sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar los requisitos para regalar su lujoso Lamborghini Urus 2022 color morado, el cual había prometido a sus fans desde días pasados.

El pasado 12 de noviembre, la cantante colombiana compartió un video junto a Sebastián Yatra en el que expresó su deseo de regalarle este costoso auto a uno de sus seguidores.

“¡Lo prometido es deuda! ¡Confirmo! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame!”, escribió la famosa en Instagram este 20 de noviembre.

Cómo ganarse el Lamborghini de Shakira

Aunque la promesa de este auto de 350,000 dólares emocionó a millones de sus fans, solo los residentes de Estados Unidos mayores de 18 años pueden participar en el concurso.

“*No es necesaria ninguna compra. Abierto solo para residentes de EE.UU. mayores de 18 años. Finaliza: 29/11/24. El ganador será anunciado en vivo en *Despierta América* el 6 de diciembre. Para instrucciones y reglas oficiales, visita elcarrodeshakira.com”.

¿Qué debes hacer?

Completa el formulario de inscripción para participar en el concurso Haz el baile de “Soltera” y grábalo Comparte tus videos en Instagram reels y TikTok usando la canción “Soltera” de Shakira e incluye #ELCARRODESHAKIRA en la descripción



Shakira se despide de su Lamborghini morado

La intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ contó a través de sus redes sociales que este auto lo compró después de su rompimiento con Gerard Piqué como una manera de consentirse y sentirse mejor con ella misma, sin embargo, aunque pasó muy buenos momentos a bordo, se dio cuenta de que lo verdaderamente importante son los vínculos humanos y no las cosas materiales.

“En este carro que he decidido regalar, viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos y celebré la amistad”, escribió Shakira en sus historias de Instagram.

“Cuando me lo compré, lo hice como un regalo para consentirme a mí misma al comenzar mi etapa de soltera. Pronto descubrí que lo único que nos ayuda son los vínculos humanos”, añadió.

“El carro, la ropa, las cosas materiales… no nos transforman; los vínculos sí. La familia, los amigos, los vecinos, este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute como lo disfruté yo. Es mi forma de agradecer tanto amor y acompañamiento y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo.”

“¡Sigamos bailando que nos hace bien! ¡Compartan sus bailes y sus videos más creativos, que los voy a ver todos! Los quiero y estoy aquí. Shak”, finalizó.