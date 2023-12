Estos fueron los extravagantes regalos que Maluma y su hija recibieron en Navidad

Los fans de Maluma se quedaron con la boca abierta al conocer el precio de su regalo.

La Navidad fue un rotundo éxito para muchas celebridades y Maluma demostró que sigue siendo uno de los artistas más extravagantes al presumir uno de sus regalos que dejó a sus seguidores con la boca abierta. Además, junto a su pareja Susana Gómez, preparó un tierno obsequio para su hija, París, que nacerá muy pronto.

A través de Instagram, el cantante de ‘Felices los 4’ compartió todos los detalles sobre cómo pasó la Navidad desde su natal Medellín, en Colombia, donde estuvo rodeado de su familia y amigos.

En la primera publicación, presumió la pancita de Susana, junto a una serie de postales navideñas frente al árbol de Navidad. En el título del post escribió: “Gracias, SUsanta”. Rápidamente, sus millones de seguidores comentaron la publicación con bellos mensajes de felicitaciones hacia la familia.

Maluma presume el tierno regalo de Navidad para su bebé

Después de la Nochebuena, Maluma compartió algunas instantáneas en su perfil de los mejores momentos de la celebración. En una historia, llamó la atención que recibió un par de tenis deportivos para París. “Perdón, pero no supero nada jajjaja”, escribió.

Maluma ya prepara la llegada de su bebé. (Instagram @maluma)

Así es el millonario regalo de Maluma para esta Navidad

Pero esos no fueron los únicos regalos de la noche. Maluma también presumió lo que él y Susana Gómez recibieron por parte de Santa Claus en una publicación que recibió más de 480 mil “me gusta”: nada más y nada menos que un par de relojes de la marca Rolex en oro. El precio de estos relojes ronda entre los 280 millones de pesos cada uno.

Maluma abriendo los regalos de Navidad. (Instagram @maluma)

Los fans, por supuesto, no dejaron pasar la oportunidad para mostrar su asombro por los regalos. Algunos comentarios fueron: “Parce, me pregunto qué se sentirá tener tanta plata”, “Ay que dicha. Yo también me porté muy bien y ni feliz Navidad me dieron”, “Te mereces todo junto a tu familia. ¡Grande!”, y “Re sorprendidos con los regalos, ya debe tener 750 relojes iguales”.

En una historia de seguimiento, Maluma agradeció los momentos que pasó en familia esta temporada decembrina y subrayó que se siente ansioso por darle la bienvenida a su bebé.