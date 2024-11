Ester Expósito rompió el silencio sobre sus FOTOS luciendo irreconocible: ¿sí se operó el rostro?

Ester Expósito saltó a la fama mundial en 2018 gracias a su participación en "Élite”, la serie donde compartió cuadro con Danna Paola. Desde entonces, su impresionante belleza física la hizo ser considerada como una de las mujeres más atractivas de la pantalla, valiéndole ganar miles de admiradores y robar varios corazones.

Sin embargo, aun con este privilegiado puesto, la actriz no se salvó de ser duramente criticada por el cambio de su apariencia durante las últimas semanas. Esto luego de que durante sus últimas apariciones luciera ligeramente distinta, despertando sospechas de que se sometió a algún tipo de tratamiento estético, especulaciones que ya se decidió a abordar y mandar un contundente mensaje.

Ester Expósito rompió el silencio sobre sus polémicas FOTOS y reveló si se hizo alguna cirugía estética

Durante una de sus últimas apariciones públicas, Ester Expósito negó rotundamente haberse hecho operaciones en el rostro o haber recurrido a tratamientos para modificar algún rasgo.

“Al parecer, me he rellenado la cara con bótox. Que si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tendría que venir a pedirme nada, porque es mi cara y hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está".

En su lugar, explicó que si se ve diferente, es simplemente porque al igual que todas las personas, va cambiando con el paso del tiempo. “Lo crean o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos. Y menos mal, porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas”, añadió.

Ester Expósito sorprendió con su nueva apariencia Capturas de pantalla

Ester Expósito recordó la importancia de no hablar sobre cuerpos ajenos

Luego de haber sorteado estos crudos señalamientos en torno a su imagen, la protagonista de “Alguien tiene que morir” aprovechó su participación en la gala de Women of The Year para reiterar lo urgente que resulta aprender a no opinar sobre el físico de otras personas, pues nunca se sabe qué tanto pueden afectar estas palabras.

“El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla o una red social para criticar su cuerpo y señalarle por ello. Así que hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el cuerpo físico de otra persona”, expresó la española en este poderoso discurso que se inspiró en todos los comentarios que recibió respecto a su imagen.