Este soy yo: Christian Chávez nos cuenta su historia de vida

“Soy actor y cantante. Mi nombre completo es José Christian Chávez Garza”.

1983

Nací en McAllen, Texas, el 7 de agosto de 1983. Soy el segundo hijo de tres del matrimonio formado por los mexicanos José Luis Chávez y Olivia Garza; ella me dice cariñosamente que me eligió a mí mucho antes de llegar al mundo”.

Christian Chávez a meses de nacido con su mamá.

1986

“Tengo dos hermanos: Jazmín, la mayor, y José Luis, el menor, con quien me encantaba jugar de niño. Lo mío fue siempre el berrinche; sabiendo desde entonces que no era el común denominador de los demás niños, mi padre me protegió y me dio armas suficientes para defenderme, sin nunca cortarme alas para alcanzar mis sueños por más locos que éstos fueran”.

Christian con sus papás y sus hermanos José Luis y Jazmín.

1989

“Estudié en un colegio católico de hombres, y el hecho de que mis gustos fueran distintos a los de los demás generó infinidad de situaciones, entre ellas el bullying. Lo curioso es que tiempo después me encontré con quienes me violentaron, y me ofrecieron disculpas. De no ser artista me habría gustado ser maestro de escuela”.

“Desde los 17 años confesé a mis padres ser gay”



1997

“Descubrir mi preferencia sexual gracias a un beso con el hermano de una amiga de Jazmín, además de mi delgadez, acné y hasta el hecho de no tener los ojos de color, me colmó de inseguridades a los 14 años. Pese a todo, en el 2000 decidí estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa para hacer realidad el sueño de ser actor”.

A pesar de las inseguridades propias de la adolescencia, Christian estudió en el CEA de Televisa.

2000

“A los 17 años confesé a mis padres ser gay; mi mamá me corrió de la

casa, dijo que Dios no me quería así. Mi padre quedó en shock y dijo algo que me lastimó y me obligó a ser alguien que yo no era: ‘Que no se te note’. Lo entendieron después de 10 años. En ese lapso comencé mi carrera en la telenovela Clase 406 (2002) y luego en Rebelde (2004), con la que logré fama internacional”.

2005

“Ese año me casé con B. J. Murphy en Vancouver, Canadá; en marzo de 2007 lo anuncié públicamente junto con mi homosexualidad. Por cuestiones personales, nos divorciamos en 2008. Declarar mis preferencias me limitó en lo actoral; durante un tiempo no pude continuar haciendo proyectos en televisión fácilmente”.

Se casó con B.J. Murphy en 2007 y se divorciaron un año después.

2012

“La popularidad de RBD me permitió obtener la nacionalidad brasileña, aunque en octubre de 2013 una fuerte depresión causada por tropiezos profesionales me orillaron al suicidio. Anahí evitó que lo hiciera, al llegar a auxiliarme y tumbar la puerta de mi casa en la CDMX”.

2017

“Mi familia es lo máximo. Mis padres son mis héroes: mi mamá es mi cómplice, mi musa, mi mejor amiga, mi maestra. Mi papá me ha enseñado a ser honesto, trabajador y tener un gran corazón. En 2019 mi vida cambió con la llegada de mi sobrina Galia. Soy el ser más afortunado del mundo, nada compra la maravillosa familia que tengo”.