Esta actriz es la nueva novia de Danilo Carrera y así fue el flechazo: FOTOS

La frescura de su juventud, sus ocurrencias, además de su innegable belleza conquistaron a Danilo Carrera y ahora el actor vive a plenitud un romance que ha tratado de ocultar, pero que cada vez es más evidente. Su nombre: Isabella Fernández, una chica de 20 años, nacida en Veracruz, que creció en Estados Unidos y se regresó a su país natal para formarse como actriz en el CEA de Televisa.

El año pasado, fue la seleccionada por el intérprete, personalmente, para protagonizar su primera película como productor, director y guionista: Only in Cdmx. Isabella se impuso ante 600 aspirantes que buscaban el personaje principal y al final, no sólo se quedó con el rol, sino con el corazón del galán de éxitos como El amor invencible. “Fue muy emocionante, la verdad estoy muy contenta con este proyecto, yo estaba estudiando y surgió la oportunidad de integrarme a la película, entonces me siento agradecida por la confianza”, dice la actriz a TVyNovelas.

Sobre la manera en la que llegó al filme, Isabella nos comparte: “Hice un casting gracias a una amiga que me mandó la convocatoria, me dijo que estaban buscando niñas que hablaran perfecto inglés, pero como estaba muy comprometida con la escuela no quería hacerlo porque iba a faltar a clases, entonces les hablé de mi situación y Danilo insistió en que hiciera la audición, en que, por lo menos, intentara, entonces el director de la escuela me dio permiso y fue así como pude asistir, después de eso esperé hasta que él (Danilo) me dijo que había quedado”.

Habiendo crecido en Estados Unidos, la artista admite no era seguidora de las telenovelas, pues en ese país son más de ver series, por lo que el rosto del ecuatoriano le resultaba completamente desconocido. “No tenía ni una idea de él, así que fue como una persona nueva para mí y no tenía la presión de que era un actor que admiraba de toda la vida. Él me ayudó mucho a entender la escena y yo hasta lo regañé después porque había cosas en el guión que estaban mal planteadas en inglés y los dos hicimos los cambios. Yo estaba muy nerviosa porque era mi primer casting y porque Danilo era muy alto”, revela Fernández, quien maneja a la perfección el inglés, gracias al tiempo que radicó en Norteamérica.

En días recientes, Danilo confesó en un podcast que ya tiene novia, pero prefirió reservarse el nombre de la afortunada, pues esta vez no quiere cometer los mismos errores del pasado, sobreexponiendo su relación. “Creo que es de lo que más feliz me tiene en mi vida, de lo que más motivado me tiene en mi vida, lo que me hace despertarme en las mañanas…", dijo sin poder ocultar la felicidad en su rostro. “Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas. Se parece a mí. Es así loquita como yo y habla y conversa y te hace bromas”.