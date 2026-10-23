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Esposo de Altair Jarabo envía desgarrador mensaje a su hija, quien falleció recientemente a los 23 años

Paloma, la hija de Fréderic García, habría cumplido años y su padre le escribió un conmovedor mensaje.

Octubre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El esposo de Altair Jarabo escribió un conmovedor mensaje a su hija Paloma.

Instagram

“Una chica maravillosa. Nunca terminaremos de entender el misterio que encierra la vida y sus destinos entrelazados”.

En agosto pasado se reportaba la muerte de Paloma, la hijastra de Altair Jarabo, quien perdió la vida en Suiza, tras ser atropellada mientras viajaba en su bicicleta.

“Llegó al hospital con signos vitales, sin embargo, falleció en el hospital”, daba cuenta el periodista Emilio Morales.

Un mes después de la tragedia, Jarabo visitó México y al ser cuestionada por reporteros en el aeropuerto confirmó el deceso de la joven de 23 años.

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“Es correcto y por esa misma razón agradecería enormemente empatía y respeto”.

Después explicó que la familia atraviesa una situación complicada y manifestó su deseo de mantenerla lejos de la exposición mediática: “Justo estamos pasando por un momento sumamente difícil y queremos de igual manera que sea con discreción”, indicó.

Ahora, es el empresario francés Fréderic García quien rompió el silencio justo el día del cumpleaños de su hija y le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales:

“Mi Paloma, hoy habrías cumplido 24 años. En mí para siempre”, escribió el esposo de la villana de ‘Abismo de pasión’.

Se trata de la primera manifestación pública del empresario tras la muerte de su hija.

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La publicación recibió numerosas muestras de apoyo de seguidores, amigos y familia.

“Lo siento en el alma, un abrazo fuerte”, “el abrazo más grande del mundo para ti Fred” y “una chica maravillosa. Nunca terminaremos de entender el misterio que encierra la vida y sus destinos entrelazados. Mi cariño más profundo para ustedes”, son algunos de los comentarios.

Altair Jarabo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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