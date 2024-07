Emiliano, el hermano de Ángela Aguilar, no fue invitado a la boda con Christian Nodal, ¡y le coquetea a Cazzu!

La polémica en la familia Aguilar no para, la boda entre Ángela y Christian Nodal sigue dando de qué hablar y más porque en las fotos que han compartido del evento, hay un gran ausente entre los invitados, se trata del hijo mayor de Pepe Aguilar, su hijo Emiliano.

Según el periodista y amigo de la familia Aguilar, Jomari Goyso la boda fue íntima y privada ya que solo hubo 45 invitados, entre amigos y familia muy cercana a la pareja.

Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar no fue invitado a la boda

Luego de que Pepe Aguilar compartiera las primeras fotografías de la boda, se puede ver que el gran ausente de la familia es su hijo mayor, Emiliano Aguilar.

Dentro del post de Instagram del intérprete de “Miedo” se ve en los comentarios una reacción de Emiliano que dice: “GPI”, que significa “Gracias por invitar”, siendo un comentario sarcástico para reclamarle a alguien por no ser invitada a un evento.

Emilio Aguilar hace polémicos comentarios sobre la boda de Ángela Aguilar y Nodal. Instagram @pepeaguilar_oficial

Pero la polémica no paró ahí, usuarios en redes sociales notaron que unas horas antes, Cazzu había publicado un post recordando el éxito de su disco “NENA TRAMPA”, y es ahí donde Emiliano no tardó en reaccionar.

El también rapero, Emiliano Aguilar dejó en la publicación de Cazzu unos emojis de fuego, generando una serie de comentarios por esta acción.

En la publicación de la rapera argentina se puede ver como comentario de Emilio Aguilar unos emojis de fuego. Instagram Cazzu

Pepe Aguilar confirma que está distanciado con su hijo, Emiliano Aguilar

En las últimas semanas, Emiliano Aguilar, hijo mayor del reconocido cantante Pepe Aguilar, reveló su incursión en el mundo del rap, un género musical que contrasta notablemente con el estilo regional mexicano que caracteriza a su familia.

A raíz de esta noticia, Pepe Aguilar ofreció una entrevista en el canal de YouTube de Don Francisco, donde habló abiertamente sobre la relación actual con su hijo mayor.

Durante la conversación, el intérprete de ‘Por mujeres como tú' admitió que la relación con Emiliano no está en su mejor momento: “Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere… es su rollo. Él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y ahí están las puertas abiertas”.