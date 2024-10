El terrible conflicto de Michael Jackson y Tommy Mottola que salpicó a Thalía: ‘Es el diablo’

Como te contamos en TVyNovelas, la lista de celebridades vinculadas a Sean “Diddy” Combs ha intrigado a los seguidores de la farándula en los últimos días ya que salieron a relucir nombres como Kanye West, Beyoncé , Justin Bieber, Jay-Z y... Tommy Mottola.

Tommy Mottola trabajó con Michael Jackson durante muchos años y, gracias a ello, la carrera del “Rey del Pop” tuvo un mayor empuje; sin embargo, los desacuerdos entre ambos explotaron a inicios de la década del 2000 con el lanzamiento del álbum Invincible.

¿QUÉ DIJO MICHAEL JACKSON DE TOMMY MOTTOLA?

La enemistad entre Michael Jackson y Tommy Mottola surgió de una forma tan inesperada, que hasta el momento las especulaciones acerca de esta fractura y la relación que tuvo con la misteriosa muerte del “Rey del Pop” continúan intrigando en redes sociales.

“Tommy Mottola es el presidente de la división de discos. Él es malo, es un racista y es muy, muy, muy diabólico”

El lanzamiento de Invincible, el onceavo álbum de estudio de Michael Jackson, acabó por hacer públicos los roces entre el músico y Tommy Mottola, quien enfrentó serias acusaciones de racismo y violencia por parte del “Rey del Pop”, quien incluso, aseguran varios internautas, dejó entrever su relación con “Diddy” Combs .

Debido a estos problemas, el presupuesto para promocionar Invincible sufrió un fuerte recorte y, claro, Michael Jackson reaccionó con furia: dejó de trabajar con Sony Music, se negó a hacer una gira de conciertos y hasta arremetió directamente contra Tommy Mottola, a quien calificó como un “ser diabólico”.

“Así que estoy dejando Sony, soy un agente libre, su forma de vengarse es tratar de destruir mi álbum (…) Tommy Mottola es el diablo”, expresó Jackson en el 2002 en un evento de promoción en Londres.

Los ataques no pararon ahí: en un evento de la National Action Network celebrado en Nueva York, Michael Jackson volvió a la carga y dijo otras palabras que ahora, más de 20 años después, fueron retomadas en plataformas como X y TikTok: “Tommy Mottola es el presidente de la división de discos. Él es malo, es un racista y es muy, muy, muy diabólico”, dijo el músico en aquella ocasión.

¿CÓMO REACCIONÓ THALÍA A LAS ACUSACIONES DE MICHAEL JACKSON CUANDO SE CASÓ CON TOMMY MOTTOLA?

Thalía, quien se casó con Tommy Mottola en el año 2000 , se vio envuelta en el escándalo debido a que invitó a Michael Jackson a su boda, cuando todavía su entonces esposo y el músico tenían una estrecha relación de amistad.

✍️[𝙃𝙄𝙇𝙊]

🗓️El 2 de Diciembre del 2000, Michael Jackson asistió a la ceremonia de la boda de Tommy Mottola. Tomó un asiento en primera fila en la Catedral de St. Patrick en Nueva York para la boda del jefe de Sony y Thalia Sodi. pic.twitter.com/SCvDSylQS2 — Luchitoo G (@_luchitoog) December 2, 2021

Sin embargo, cuando Jackson intensificó sus ataques, Thalía no dudó en defender a su esposo y aseguró que él no era una persona racista o violenta: “Los artistas que no aceptan que ya las ventas de sus discos no son tan grandes como antes inventan excusas”, expresó la cantante en aquella ocasión.