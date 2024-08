El papá de Gomita y Lapizito rompió el silencio y se refirió a las acusaciones contra su hijo: ¡esto dijo!

Alfredo Ordaz, mejor conocido como Lapizito, ha dado bastante de qué hablar en el mundo de la farándula luego de que tanto Fer Durán como Gomita, la hermana del influencer, lo acusaran de ser una persona violenta, ¿qué dijo su padre al respecto?

Como te contamos en TVyNovelas, el escándalo que salpicó a Lapizito hace unos días, cuando la influencer Fer Durán reveló en el podcast de Un Tal Fredo las vejaciones de las que fue víctima mientras fue la novia de “Fredy”, como también se le conoce al influencer, ¡hasta la llegó a morder!

Fer Durán no dijo el nombre de Lapizito de forma directa, pero quien sí lo hizo de manera terminante fue Gomita, quien en su estancia en La Casa de los Famosos México aceptó que su hermano la golpeó varias veces e incluso una vez le partió un labio justo antes de salir al escenario.

¿EL PAPÁ DE LAPIZITO CREE EN LA INOCENCIA DE SU HIJO?

En medio de esta controversia don Alfredo Ordaz, el papá de Lapizito y Gomita, rompió el silencio en una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante en la que sugirió que, tal vez, Fer Durán acusó a su hijo para “colgarse de su fama”.

“No sé si están colgándose de él para hacerse fama, no sé"

¡Así es! El papá de Lapizito aceptó que, aunque no ha hablado con su hijo sobre este tema, lo conoce demasiado bien y sabe que él no sería capaz de agredir a una mujer de una forma tan grave como Fer Durán y Gomita lo describieron.

“Te soy honesto, yo casi no veo ni redes sociales ni televisión”, reconoció don Alfredo Ortiz, quien declaró que su hijo es una buena persona: “Es un buen muchacho, y no es que yo lo defienda; en realidad no sé qué es lo que está pasando”.

Por otro lado, don Alfredo dejó entrever la posibilidad de que todo se trate de un chantaje para aprovecharse de la fama de su hijo: “Me comentaron que algo pasaba, pero no sé si están colgándose de él para hacerse fama, no sé", consideró.