El Mimoso respondió a las acusaciones de violencia doméstica en su contra: “Me agüita”

El Mimoso, cuyo nombre real es Luis Antonio López, respondió a las acusaciones de violencia doméstica en su contra, negando que haya sido detenido, como se afirmó en las últimas horas. El exvocalista de la Banda El Recodo también negó haber agredido a su expareja, María Elena Delfín Valdez.

“Es bien triste que te estén señalando de algo, que te estén levantando cosas. Necesito hacer algo más, ahora sí voy con todas las cosas. La neta me agüita muchísimo porque no se vale, yo no le hago daño a nadie, solo me dedico a trabajar”, expresó en un video en vivo a través de Facebook.

¿Qué dijo El Mimoso sobre las acusaciones de violencia doméstica?

El mimoso explicó, desde un gimnasio, que quienes lo acusaron están intentando dañar su imagen como artista, sobre todo por las fechas importantes en las que se encuentra, y afirmó que lo único que ellos quieren “es sacarle dinero”.

El Mimoso afirma que su ex esposa solo quiere dinero. (Facebook El Mimoso)

Por este motivo, el cantante dijo que “está cansado” de los chismes sin fundamento, por lo que tomará acciones legales en contra de quienes lo intentan difamar.

“Ya estuvo bueno. Nada de lo que están inventando es cierto”, subrayó el cantante de música regional mexicana, quien sostuvo que se había “quedado callado” porque intentó ser “caballeroso” y “cauteloso” con la situación.

¿Qué pasó entre El Mimoso y su ex esposa?

En enero de 2024, la exesposa de El Mimoso, María Elena Delfin Valdez, dijo que denunció al cantante por violencia física y emocional ante la fiscalía de Monterrey, Nuevo León.

“Temo por mi vida y las autoridades de Nuevo León no hacen nada. (…) Si algo me sucede es completamente responsabilidad de él”, declaró la mujer en una publicación en aquel entonces.

Por su parte, El Mimoso negó estas acusaciones diciendo que él “no es un abusador, ni golpeador”.

Hasta ahora, la exesposa de El Mimoso no se ha pronunciado a las declaraciones del cantante ni al rumor de su presunto arresto, chisme que difundió “El Chismorreo”.