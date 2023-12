‘El Costeño’ revela que padece una dolorosa enfermedad que afecta sus riñones, ¿dejará sus shows?

Javier Carranza “El Costeño”, uno de los comediantes más icónicos de la televisión mexicana, sorprendió a sus fans al revelar que padece una dolorosa enfermedad que le ha dado problemas a lo largo de este 2023.

La salud del afamado comediante se convirtió en tendencia luego de que en una entrevista para el programa De primera mano “El Costeño” revelara que los dolores que ha padecido han sido tales, que incluso debió ser sedado para poder ofrecer sus shows.

¿Cuál es el estado de salud de Javier Carranza “El Costeño”, y por qué se despertó el temor de que abandone los escenarios? Estas fueron las inquietantes revelaciones del intérprete.

“EL COSTEÑO” Y LA DOLOROSA ENFERMEDAD QUE LE FUE DIAGNOSTICADA

Durante la charla para el programa de espectáculos, Javier Carranza, quien tiene 46 años, reveló que fue diagnosticado con urolitiasis. Esta enfermedad crónica ocasiona que, de forma regular, el organismo del comediante produzca cálculos renales, lo que ya le ha provocado episodios dolorosos en su día a día.

“Yo tiendo a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas”

“El Costeño” detalló asimismo que este padecimiento comenzó a intensificarse más a inicios de noviembre, cuando estaba grabando la tercera temporada del show Tal para cual, y los dolores fueron tan intensos que debió recurrir a una desesperada medida para poder concluir con sus compromisos:

“Estábamos grabando la tercera temporada de Tal para cual y me empezó un dolor. Primero en la ingle y después se me subió al riñón. Yo tiendo a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas”, reconoció el famoso.

“EL COSTEÑO” SE MANTIENE POSITIVO

“ El Costeño ”, no obstante su delicado estado de salud, mantiene una actitud positiva e incluso detalló que está recurriendo a remedios naturales para no llegar al quirófano.

“Afortunadamente ya arrojé un cálculo, pero todavía hay uno por ahí. Estoy tratando de recuperarme con tés y mis medicamentos. Es terrible, pero afortunadamente no necesito cirugía”, señaló el comediante, quien detalló que aunque ya logró expulsar uno de los cálculos, todavía el camino es largo.

“Estamos esperando que se deshaga (el segundo cálculo) para que pueda desechar a través de arenillas, pero sí, este último tramo del año ha sido difícil para mí en cuanto a salud por mis cálculos que genero”, expresó Javier Carranza.

¿ABANDONARÁ SUS SHOWS?

Los fans de “El Costeño” pueden estar tranquilos, y es que el comediante aseguró que, a pesar del delicado momento de salud que está atravesando, continuará con su trabajo. Eso sí: aceptó que ahora más que nunca es complicado hacer reír a la gente debido a las molestias de su padecimiento.