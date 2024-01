Edgar Oceransky demanda por 4 milllones de pesos a mujer que lo acusó de abuso sexual

A casi dos años después de que una mujer denunciara públicamente al cantante Edgar Oceransky por presunto grooming y violación, ahora la supuesta víctima sufre un revés en el caso.

Anhelé Sánchez Delgado, la mujer que acusó en redes sociales al cantante en 2022, ahora expresa que la quieren silenciar.

“me está demandando por la cantidad ejemplar de 4 millones de pesos. Está pidiendo que le pague a sus abogados, que me retracte públicamente y no sólo eso, que se declare jurídicamente que herí sus sentimientos”, dijo en un comunicado.

Como se recordará el caso estalló hace dos años cuando Anhelé Sánchez publicó en su cuenta de Twitter (X), algunos videos en los que el famoso Oceransky admitía sentir atracción por menores de edad.

“Pero mi preferencia, así más profunda, es por las adolescentes, que tengan todavía cara de Ministerio Público”, es parte de lo que dice el cantante y que la víctima filtró.

Esto desencadenó una fuerte consecuencia en la carrera profesional de Edgar, haciéndolo perder numerosos contratos.

“No sólo esta persona me dañó, me demandó, sino que me sometió a tres horas de interrogatorio donde me están preguntando una y otra vez lo mismo. Donde tuve que revivir una y otra vez el daño que me hizo, donde tuve que defender mi derecho a contar mi historia”, dice Anhelé.