Dulce sufrió una terrible caída en el escenario que alarmó a todos: el VIDEO del momento

Dulce Perfume de Gardenia?

A través de un video compartido en TikTok, se aprecia el momento exacto en el que la cantante se cayó mientras interpretaba una conocida pieza de la Sonora Santanera, así como la curiosa reacción que tuvo cuando se enteró de un alarmante detalle en la obra musical protagonizada por Aracely Arámbula y David Zepeda .

Los accidentes en el escenario son cosa de todos los días, por lo que los artistas ya están acostumbrados a lidiar con caídas y tropezones; sin embargo, en esta ocasión Dulce se viralizó por otro detalle aparte de su doloroso incidente que paró la obra durante unos minutos... ¿estaba haciendo playback?

TE PUEDE INTERESAR:

DULCE SE CAYÓ Y LA MÚSICA SIGUIÓ SONANDO... ¿QUÉ PASÓ?

En la breve grabación viral de TikTok, se ve cómo Dulce estaba tan concentrada en la interpretación de la canción Corazón de acero, que no se fijó en un pequeño escalón del escenario y sufrió una dolorosa caída que la dejó en el suelo durante unos segundos.

“No me preocupa la caída, me preocupa que piensen que no estaba cantando”

De inmediato, los bailarines de Perfume de Gardenia ayudaron a la cantante a levantarse; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el hecho de que aunque la famosa tuvo el accidente... ¡la música siguió sonando en el escenario!

A pesar del dolor, Dulce fue contundente y, bastante molesta, pidió que se detuviera la canción grabada porque ella aseguró que ella nunca engañaría a su público con un playback: “Salieron con una canción grabada y yo no canto sobre cosas grabadas, para eso tengo mi vocecita”, expresó la famosa.

Para Dulce, quien le echó la culpa del golpe a sus zapatos ortopédicos, su mayor preocupación no fue el accidente en el escenario, sino el hecho de que la gente pensara lo peor de ella como artista: “No me preocupa la caída, me preocupa que piensen que no estaba cantando”, reconoció la famosa en el video.

Al final, todo se quedó en un susto y Dulce continuó con su presentación; incluso, repitió la canción desde el principio para que no quedara duda de su talento en vivo, ¡es toda una profesional!