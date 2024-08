¡Tremendo! Dulce sufrió un duro accidente: ¿qué le pasó?

A unos días de que “Perfume de Gardenia” vuelva a los teatros mexicanos, Dulce, una de las integrantes de su codiciado elenco, sufrió un aparatoso accidente que le causó una lesión sumamente importante. Este episodio se produce apenas un par de meses después de que la artista tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, por lo que sus fanáticos se preocuparon de que su recuperación pudiera verse afectada por este incidente en el teatro.

Así fue el doloroso accidente de Dulce

De acuerdo con la versión proporcionada por la cantante durante una charla con diversos medios, más que un accidente, se trató de un desafortunado descuido, pues dio un mal paso y ahí fue donde se produjeron todos los problemas que hoy la tienen con algunos malestares.

“Metí la pata y me lastimé ligeramente el pie. De inmediato fui al médico y pues nada, cosa de una pomadita, unos cuantos días y ya. Sí me duele un poco, una torcedura como sea siempre es molesta, pero nada en especial, me ando cuidando. Me resbalé porque había llovido y estaba mojado, traía unos tacones y me fui. Me dijo el doctor que en tres días me puedo poner mis zapatos de tacón, no es nada de cuidado”, explicó la artista, con un semblante relajado, dejando ver que no se trata de algo de gravedad.

Dulce sufrió una fuerte caída mientras estaba ensayando para una obra de teatro Getty

¿Dulce se retira de ‘Perfume de Gardenia’?

Sobre si esta lesión ponía en riesgo de alguna manera sus apariciones como parte de la obra de teatro que ‘le hará competencia’ a “Aventurera” y contará con la participación de otras estrellas como Aracely Arámbula y William Levy, Dulce aseveró que no hay ninguna razón para que se retire de la puesta en escena.

Y es que si bien como ella misma dijo es una lesión incómoda, no se trata de algo que la imposibilite a caminar o desenvolverse correctamente, por lo que con los cuidados pertinetes seguirá llevando su vida y compromisos profesionales con normalidad.