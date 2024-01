¡Diana Golden perdió un familiar en una masacre!

El conflicto entre Israel y Palestina sigue dejando víctimas inocentes producto de los enfrentamientos que afectan diariamente la zona de guerra. Esta vez, una figura del espectáculo mexicano anunció que un familiar perdió la vida poco antes del Año Nuevo.

Se trata de la actriz colombiana Diana Golden, quien dijo en una entrevista concedida al programa De primera mano que uno de sus parientes más queridos enlutó a su familia, dejándola completamente desolada.

“Toda mi familia está allá, ya me mataron a un sobrino-nieto. Él estaba en el ejército, era un muchachito de 20 años. No me gusta hablar mucho de eso, pero no fue una guerra de soldado contra soldado, no señor, se metieron en la madrugada de un día de fiesta y entraron casa por casa e hicieron una masacre”, explicó la artista a las cámaras de Imagen Televisión.

A sus 58 años, Golden admite estar muy triste por su familia y por el resto de las personas que se encuentran en medio del conflicto. Además, en la transmisión en vivo informó de que una sobrina “ya se regresó para ser reservista”.