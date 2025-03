¡Desempleado! Este querido miembro de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ dejó su trabajo por entrar al reality

No cabe duda de que, si se juega bien, “La Casa de los Famosos” es un auténtico trampolín que puede impulsar o revivir las carreras de sus participantes: ¡algunos ejemplos de éxito son Wendy Guevara , Nicola Porcella y hasta Mario Bezares! Aunque, claro, para entrar al reality hay que decirle adiós a muchas cosas como la familia, los amigos, las redes sociales y hasta a un empleo fijo.

En esta ocasión, por ejemplo, llamó la atención el caso de Carlos Antonio Cruz “Caramelo”, uno de los participantes con menos atención mediática que tiene la ilusión de recibir más ofertas de trabajo en el mundo del entretenimiento aunque eso le significó decirle adiós a su viejo empleo... ¿crees que logre mejorar como celebridad tras su paso por “ La Casa de los Famosos All Stars ”?

¿POR QUÉ CARLOS CRUZ “CARAMELO” RENUNCIÓ A SU TRABAJO?

En una de sus charlas más sinceras c on Rey Grupero , Carlos Antonio Cruz “Caramelo” reconoció que además de crear contenido él tenía un trabajo fijo al que renunció para poder entrar a “La Casa de los Famosos All Stars": ¡está muy ilusionado con darle una mejor calidad de vida a su familia!

“Dejé mi trabajo, sacrifiqué todo para venir aquí, el tiempo de mis hijos (…) yo tengo un trabajo normal, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y a veces salía a las 9:00 de la noche. Saliendo pasaba tiempo con mis hijos, hacía mi contenido y mi vaina”, recordó el dominicano.

El permiso del trabajo y tubo que sacrificarlo, Para poder entrar en #LCDLFAllStars,🥺💔 pic.twitter.com/kVd0dgrm4B — chismes y mas (@Chismesymas_1) March 18, 2025

A decir de “Caramelo”, no logró obtener permiso para faltar tantas semanas a su empleo y, por ello, tomó la arriesgada decisión de renunciar a pesar de que esto significa que, en la actualidad, él no tiene una fuente de ingresos fija.

“La unión que tenía, todo el dinero que tenía, lo dejé atrás, dejé atrás también pensión (...) tengo que lograr mis sueños, a mí nadie me va a tirar mi orgullo para el suelo”, concluyó.

La desgarradora historia de “Caramelo” de inmediato se viralizó en plataformas como X y TikTok, lo que ocasionó que el apoyo para el dominicano se incrementara aún más... ¡pasó de ser prácticamente un desconocido a uno de los rivales más fuertes para llegar a la final!

¿QUIÉN ES CARLOS CRUZ “CARAMELO” Y A QUÉ TRABAJO RENUNCIÓ?

Carlos Cruz “Caramelo” es un influencer y exjugador de béisbol nacido en República Dominicana que llegó a jugar con los Azulejos de Toronto; lamentablemente, su carrera como pelotero profesional nunca logró despegar del todo.

El empleo al que Carlos Cruz “Caramelo” se refirió en su charla con Rey Grupero está relacionado con el reparto de paquetes, pues antes de entrar a “La Casa de los Famosos All Stars” trabajaba como conductor de la empresa United Parcel Service (UPS) en la ciudad de Nueva York.

Además de ello, Carlos Cruz “Caramelo” es un popular creador de contenido relacionado con la vida fitness, ¡ahora también espera tener más apariciones en la televisión!