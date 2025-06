De Shakira a Clara Chía: ¿qué otra relación amorosa oficializó Gerard Piqué?

La relación de Shakira y Gerard Piqué duró 12 años, hasta 2022, cuando anunciaron su separación. La pareja se conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y tuvo dos hijos: Milan y Sasha.

Luego, el exfutbolista se convirtió en noticia por su relación clandestina con Clara Chía, quien es su actual novia. Sin embargo, ellas dos no fueron las únicas mujeres en su vida. El deportista también oficializó hace unos años su romance con una joven llamada Nuria Tomás.

¿Quién es Nuria Tomás, la ex de Gerard Piqué?

En 2009, el entonces jugador del Barcelona confirmó su relación con la hija del empresario Enrique Tomás. La relación iba bien hasta que llegó el Mundial de Futbol de 2010 donde Piqué conoció a Shakira.

Hoy Nuria Tomás está casada y tiene dos hijos.

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en 2010.

¿Quién es Clara Chía, la novia de Gerard Piqué?

Clara Chía es una joven de 26 años, estudiante de publicidad y relaciones públicas y se habrían conocido cuando trabajaba como camarera en un local nocturno.

Desde que se dio a conocer la relación de Gerard Piqué y Clara Chía, la pareja fue noticia en varias oportunidades por diferentes escándalos. Algunos relacionados a Shakira (como cuando ella lanzó su tema con Bizarrap, dedicado a su ex) y otros por rumores de separación.

Incluso se ha llegado a decir que los hijos de Piqué no sabían nada de la relación de su padre con la joven y que los padres de ella no aceptaban al ex de Shakira para su hija.

Gerard Piqué y Clara Chía mantienen un bajo perfil. GETTY

¿Qué otros romances tuvo Gerard Piqué?

Gerard Piqué oficializó solo esas tres relaciones a lo largo de su exitosa carrera. Si bien hubo varios rumores en los medios que vinculaban al ahora empresario con diferentes mujeres, lo cierto es que él nunca confirmó los rumores que corrían.