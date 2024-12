Un famoso cantante reapareció con un tremendo cambio físico y generó polémica: ‘No lo reconozco’

David Bustamante reapareció en el escenario con un tremendo cambio físico que muchos describieron como “irreconocible”. Esto generó una discusión en redes sociales sobre su aspecto, hasta que él detuvo la polémica con una fuerte declaración.

¿Qué pasó con David Bustamante? Los videos de su presentación del sábado 30 de noviembre fueron compartidos en redes sociales, y rápidamente sus canciones se vieron opacadas por comentarios como:

“Grande ayer Aberroncho imitando a David Bustamante en un concierto”.



“’Llamativa transformación física’ = ha engordado”.



“Dejen de opinar del aspecto físico de la gente”.



“Me ha costado reconocerle”.

Me ha costado reconocerle. pic.twitter.com/crNTwW8sHa — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) December 1, 2024

Sin embargo, también hubo quienes lo defendieron del ciberbullying y pidieron respeto.

Aun así, el cantante de 42 años decidió enfrentar a sus haters y enviarles un mensaje sobre su aumento de peso.

¿Qué dijo David Bustamante sobre las críticas a su peso?

David Bustamante apareció a distancia en el programa de televisión TardeAR este lunes 2 de diciembre y allí el conductor abordó las críticas sobre su peso. Él, contundente, respondió:

“Si no fuera por ti ni me hubiera enterado de eso. Gracias por tu preocupación, pero yo estoy bien”, dijo Bustamante. Y luego agregó: “Cuando dejas de fumar pasan estas cosas, nada que no se pueda solucionar. Feliz Navidad y un fuerte abrazo”.

No es la primera vez que David Bustamante aborda el tema del sobrepeso. Hace unos años, él mismo compartió una reflexión sobre el aspecto físico de la gente y cuán fuertes son las críticas en redes sociales.

“Cada uno tiene sus historias, sus problemas, cada uno tiene espejos en casa, tendemos a hacer daño de forma gratuita. Lo que hay que decirles a las personas es ‘¿qué tal estás’?”, expresó en El Hormiguero.

Este fragmento ha sido revivido en redes, y se ha tomado como una respuesta a quienes lo critican. Míralo a continuación: