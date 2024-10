Daniela Romo se confiesa: “He tenido que aprender a ser fuerte”

Daniela Romo es un referente, tanto en la escena teatral como en la música y las telenovelas, su presencia expone ese talento suyo sin precedentes y es su humanidad y amabilidad al trato lo que tienen enamorado a México entero por su generosidad dentro y fuera del escenario.

Lista para comenzar una nueva aventura con Amor Amargo, producción de Pedro Ortiz de Pinedo y protagonizada por Ana Belena y Andrés Palacios, la primera actriz habló en exclusiva para TVyNovelasde este reto que suma a sus más de 40 años como cantante, sus más de 18 millones de copias vendidas en la música y su impecable carrera en la televisión

¿Cómo es volver a las telenovelas con Amor Amargo?

Para mí el melodrama es uno de mis géneros favoritos.

Lo disfruto mucho. En el caso de Amor Amargo, ha sido un caso muy especial. Me da mucho gusto trabajar con Pedro Ortiz de Pinedo, nunca había trabajado con él, pero pues conozco a su padre, a toda su familia, también, encontrarme con actores que conozco desde hace 50 años, como Betty Moreno, como Alberto Parra. Ha sido una experiencia muy plena, muy bella.

Este proyecto enaltece a México como algunos otros en los que has trabajado ¿De esa manera eliges tú tus proyectos?

Pues uno siempre es Daniela Romo de México entonces, esa es otra cosa, los temas de las telenovelas los escojo por los personajes, los elijo por su fuerza, por lo que me signifique un reto. Uno siempre trata de enaltecer el nombre de donde viene.

¿Un artista de sus dimensiones ha sentido un amor amargo ya sea en la vida real o en lo profesional?

Pues no, yo tengo la idea de que el amor verdadero es luminoso y es dulce, bueno, tiene también sus momentos malos, sus momentos horribles pero un amor amargo es un amor equivocado.

Su trayectoria ha marcado la vida de millones de personas, desde sus actuaciones y declaraciones llenas de humanidad y de empatía, ¿lo hace con conciencia?

Siempre doy todo mi ser ya sea en un personaje o cuando escribo algo ya sea cuando abrazo o comunicar ese abrazo. El público me ha dado muchísimo, pero pues es mucho tiempo, son muchos años, es mucha vida, hemos compartido muchas cosas juntos.

¿Cómo ha sido el recorrido de sus fans a lo largo de su carrera?

Imagínate, ahorita, el doctor de la telenovela con el que estaba grabando me decía que yo era el crushde su papá, entonces, como verás pues no es muy joven ese actor, es como mi contemporáneo y dice, ay no sé qué hubiera dicho mi papá si hoy hubiera visto que yo venía a grabar contigo, entonces, son muchas generaciones. Ya pasé de la época en que gritaban e iban por una foto o por un autógrafo a principios de los ochenta, también la etapa en donde en un camerino llevan abuelitas a sus nietas y les dicen, es que esta es la verdadera, la que yo veía. Ahí es cuando uno realiza y se da cuenta de que ha pasado el tiempo.

Todos en la telenovela, desde el staff hasta el talento, habla de ese sentido del humor que amamos tanto. ¿cuál ha sido el secreto para que no pierda esa sonrisa, ese humor que usted tiene?

Siempre hay que tener una buena actitud en donde uno comparte tantas cosas y sobre todo en donde el staff y toda la gente que está delante y que está atrás estamos compartiendo emociones y creándose, hay que tener una actitud para no hacer las cosas pesantes para que todos seamos ligeritos, para que todos podamos transcurrir horas y horas de trabajo de buenas y hacerlo con gusto. Me gusta crear un buen ambiente para que todos estemos a gusto y contentos.

Octubre es un mes que marca la prevención y que nos mueve a todos los que hemos tenido el cáncer frente a frente. ¿Qué les diría a todas esas personas que están pasando en este momento un proceso?

En primer lugar, les ofrezco una disculpa, como estoy haciendo Amor Amargo, este octubre no me dio el tiempo de hacer todas las actividades que siempre hago en favor de promover la prevención. La medicina tiene que ser siempre preventiva, no tanto curativa.

Entonces, está en nosotros cuidarnos las unas a las otras, los unos a los otros. Todos juntos tenemos que cuidarnos y recordarnos siempre que hay un momento en que tenemos que ir, hacernos una revisión, hacernos una mastografía, hacernos algún estudio. pero en México somos muy especiales lo dejamos siempre todo para el último, es más, nos duele una muela y no vamos al doctor, ya cuando se nos está cayendo y no la tienen que sacar es cuando vamos.

Totalmente importante lo que dicen...

Sí, a mí siempre me gusta decirle a todo el mundo eso, que hay que cuidarnos, lo único que tenemos es a nosotros mismos. Nada ni nadie nos pertenece, ni siquiera la vida nos pertenece. Entonces, si queremos estar bien para todos los demás que queremos, pues hay que tratar de estar bien. Hay que saber prevenir y hay que cuidarnos los unos a los otros. A ciertas edades podemos llevar a nuestras hijas, a ciertas edades acompañar a nuestras madres, ir con nuestras amigas y hacerlo para andar bien por la vida, ¿no? porque es totalmente curable un cáncer si se detecta a tiempo.

¿Cuáles diría que son las personas que más han influido en su vida? ¿Y qué fue lo que te han dejado en tu alma?

Son muchas, mi madre, mi hermana, Tina, son las personas que más han influido en mi vida, aparte de todas las que han ido conformando mis pequeños entornos de trabajo, que a veces son pasajeros, luego nos volvemos a encontrar. Creo que de alguna manera he sido bendecida, porque siempre he estado rodeada de gente que me ha regalado algo y que siento que yo les he dado algo también. Todas mis amigas, mis amigos son de hace 40 años.

Entonces, pues algo bueno, es mucha gente la que ha influido en mi vida, pero todos y cada uno, hasta de las personas que me han regalado una mirada, que han estado cerca de mí en algún momento, yo les agradezco, porque son parte del proceso de que uno vaya andando, transitando por la vida y caminando en ella.

¿Cómo es verse como esa mujer fuerte donde hasta los personajes que interpreta están llenos de temperamento y fortaleza?

Yo me acuerdo cuando me dijeron que no podía hacer un personaje de mala, y cuando empecé a hacerlos, a la gente le gustaron mucho. Han impactado mucho más los personajes que son estos de mujeres que no se dejan y que son medio malévolas y que están un poco loquitas.

¿Daniela Romo es fuerte?

He tenido que aprender a ser fuerte, porque nunca sabes lo fuerte que eres hasta que te toca hacerlo. Entonces muchas veces en mi vida me ha tocado tener que ser fuerte. Pero soy una persona que tengo muchas debilidades y que soy también muy frágil. Soy como cualquier mujer.

La música de Daniela Romo está en nuestros dispositivos, pero ¿qué escuchas usted?

Generan yo escucho mucha música clásica, depende de mí estado de ánimo, es más, uso mucho la música para mis estados de ánimo como actriz, de repente, cuando me estoy arreglando y es la puesta del rimel y todas esas cosas, vi mis escenas y escuchar cierta música para que sea mi ritmo interior esté acorde a la escena. Yo la música la amo profundamente, me ha dado muchísimas cosas, no solamente como artista, sino también de manera para concebir la vida.

¿Dimensiona la primera actriz que es y cómo ha marcado la escena musical en Latinoamérica?

No, yo no lo dimensiono, lo dimensionan otros, yo simplemente me doy cuenta que he recorrido mucho mi camino. Yo siempre siento que me falta mucho por andar y pues esperemos que haya todavía mucho por andar.

¿Es cierto que nunca ha tenido un deseo de cumpleaños?

Nunca pido deseos de cumpleaños más que estar sano. Ni de cumpleaños, ni de año nuevo, ni de nada.

¿Has conseguido todo lo que te has propuesto en la vida o tienes una asignatura pendiente?

Yo creo que todos los seres humanos mientras vivamos tendremos asignaturas pendientes. y en la vida de lo que se trata es de tener la fuerza, el compromiso, el valor y la forma de entregarse para hacer lo que quieres.

¿Le gusta ser Daniela Romo o a veces también disfruta ser Teresita?

No me divido. Yo soy Daniela Romo. Es lo que siempre quise ser. Y el otro fue mi nombre con el que me bautizaron. Y como les digo, soy conocida en unos bajos mundos de un modo y en otros bajos mundos de otro, pero yo no me divido, soy una persona, una mujer común y corriente, normal, no soy dos.

Por último, ¿qué le dice a la gente que ya quiere ver Amor Amargo?

Que no se la pueden perder, ya saben, el 4 de noviembre en Las Estrellas, a las 6.30 de la tarde, empieza Amor Amargo. tiene un reparto maravilloso la historia es preciosa yo tengo la sensación de que la estamos contando muy bien y ojalá que sea de su gusto ojalá que la miren y nos acompañen y la hagan suya como nosotros la hacemos nuestra.