¿Daniela Romo está hospitalizada? Así reaccionó la actriz a los terribles rumores sobre su salud

¿La actriz abandonó el set de grabación de la telenovela Amor amargo para hospitalizarse por una delicada cirugía de hernia? A decir de algunas alarmantes versiones que circularon en redes sociales en las últimas horas, esto ocurrió y por ello Daniela Romo decidió emitir un mensaje al respecto.

De buen humor y con un semblante excepcional que dijo más que mil palabras, Daniela Romo reveló un mensaje especial para sus fans acerca de su salud y es que, de acuerdo con algunos reportes, sus dolores de espalda fueron tan insoportables que le fue imposible seguir trabajando en Amor amargo, su nueva telenovela.

¿QUÉ DIJO DANIELA ROMO SOBRE SU SALUD?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram y en el que se dejó ver al lado de sus compañeros Arturo Peniche y Julio Mannino, Daniela Romo desmintió todos los rumores acerca de su hospitalización e, incluso, le mandó un mensaje tranquilizante a sus fans desde el set de grabación.

“Andan diciendo por ahí que ya morí, pero yo me muero por este”

“Grabando desde temprano. Yo no sé qué tanto rollo, pero les agradezco que me hagan favor de preocuparse por mi persona”, expresó la famosa en la grabación que no tardó en viralizarse.

En otro clip, Daniela Romo apareció con el actor Andrés Palacios y dejó en claro que, aunque muchos llegaron a asegurar que ella estaba a punto de morir, sólo hay alguien capaz de hacerla desfallecer... ¡pero de cariño! “Andan diciendo por ahí que ya morí, pero yo me muero por este”, aseguró la también cantante mientras le daba un amoroso abrazo al chileno.