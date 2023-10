Daniela Luján se casará con su prometido Mario Alberto Monroy

La querida actriz Daniela Luján presumió su anillo de compromiso.

Daniela Luján, de 35 años, compartió que su novio, Mario Alberto Monroy, de 42 años, le entregó el anillo de compromiso hace un mes, pero no había dado a conocer la feliz noticia hasta ahora.

Debido a que está enfocada en la gira de los ‘2000’s x Siempre’, Daniela no ha tenido tiempo para planear su boda con su prometido, con quien lleva cuatro años de relación.

“Llevo un mes comprometida, con esto (de la gira musical de los ‘2000’s Pop Tour’) no podemos planear nada, pero sí, queremos una boda relajada. Yo creía que no era necesario para mi casarnos, formalizar, pero cuando me dio el anillo dije: ‘Ah, no manches, qué felicidad y qué emoción... Sí ando enamorada y feliz”, expresó a medios de comunicación.

Daniela Luján tiene boda en puerta con su prometido, Mario Alberto Monroy. IG: untalmario.

¿Quién es Mario Alberto Monroy?

Es un actor y dramaturgo que ha participado en producciones como ‘El que busca encuentra’, ‘Solteras’, ‘Cómo sobrevivir soltero’, ‘Cindy la regia’, ‘MexZombies’.

Tiene una hija, fruto de una relación anterior.

Daniela Luján y Mario Alberto comenzaron su relación hace cuatro años cuando ambos trabajaron en la obra de teatro ‘La estética del crimen’.