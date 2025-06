Daniela Castro lanza ultimátum Ana María Alvarado: “Tú sí eras tremenda y eras mala”

Daniela Castro explota contra la periodista Ana María Alvarado, y le manda mensaje “No te vuelvas a meter con mi hija, ni conmigo”. Así el mensaje directo de Daniela Castro contra la periodista Ana María Alvarado, a la cual acusó de burlarse del bullying sufrido por la hija de la actriz, tema del que madre e hija hablaron recientemente en el canal de YouTube del Burro Van Rankin. “Yo no sabía que los periodistas,..o bueno, pseudo periodistas, también eran buleadores”, así se refirió la actriz Daniela Castro sobre Ana María Alvarado, quien recientemente compartió que en su etapa de estudiante sufrió bullying por parte de la actriz, situación que Daniela negó rotundamente. “Yo ni caso te hacía porque no eras de mi grupo de amigas, pero tú sí eras tremenda” dijo Daniela, quien además de manera directa le exigió a la periodista que no se vuelva a meter con ella ni con su hija. 📹 Yordi Rosado/Youtube