¡Cynthia Rodríguez robó miradas! La conductora lució espectacular con este elegante look rojo

Alfonso Helfon, creador de la reconocida firma de eventos González + Helfon, cumplió años hace unos días y tuvo entre su lista de invitados a una celebridad de lujo: Cynthia Rodríguez

La esposa de Carlos Rivera no dejó de robar suspiros a lo largo del festejo gracias a un increíble look que combinó la elegancia con la belleza, por lo que no fueron pocas las personas que alabaron su gusto para la moda.

Cynthia no dudó en consentir a sus seguidores de Instagram, y a través de un celebrado post compartió algunas fotos y videos tanto de la fiesta como del impactante outfit que eligió para el evento, al que también acudieron figuras como Alejandro Fernández y su novia, Karla Laveaga.

CYNTHIA RODRÍGUEZ Y SU IMPACTANTE VESTIDO ROJO EN LA FIESTA DE ALFONSO HELFON

Los 4.7 millones de seguidores que Cynthia Rodríguez tiene en Instagram quedaron sorprendidos cuando la actriz y presentadora subió un post en donde compartió un poco de lo que vivió en la fiesta de cumpleaños de Helfon:

“Noche espectacular festejando a mi querido Alfonso Helfon. ¡Te queremos mucho! Deseamos verte siempre así, bailando y sonriendo. Gracias por llevarnos al paraíso”, escribió Cynthia para acompañar el carrusel de fotos y videos que hasta el momento acumula más de 143 mil Me gusta.

Y si bien los fans disfrutaron de los videos de la increíble fiesta, lo que resultó más revelador fue el look que Cynthia lució en la fiesta: un espectacular vestido rojo con escote en forma de corazón y falda de tul, el cual combinó con una pequeña bolsa tipo clutch en color dorado y unos bellos aretes de diamantes.

Otro aspecto a resaltar fue el rostro de Cynthia Rodríguez, quien optó por usar un estilo de maquillaje en tonos neutros para la ocasión con unos labios pintados en un intenso color rojo para el contraste.