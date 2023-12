Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera, revela más detalles del nacimiento de su hijo

La reconocida conductora Cynthia Rodríguez compartió más detalles luego de dar a luz a su hijo Léon. Mediante unas preguntas a través de su cuenta de Instagram, Cynthia habló sobre cómo ha sido su vida luego de cuatro meses del nacimiento de su hijo junto a Carlos Rivera.

¿A quién se parece su hijo?

Mediante sus redes sociales, la conductora compartió que su hijo se parece tanto a la mamá, como al papá, pese a las opiniones que tienen otras personas. “Creo que tiene cosas de los dos, la prueba es que hay quienes dicen que se parece a mí, otros que se parece a su papá. La verdad es que los bebés cambian muchísimo los primeros meses”, comentó. Además, señaló que León es un niño que ama las fotografías y que es muy sonriente y coqueto.

En las mismas preguntas se le cuestionó sobre su sentir en su nueva faceta como mamá, a lo que Cynthia respondió que “la vida le cambió" por completo y afirmó que quiere ser mejor persona. “La vida te cambia y ahora es mucho mejor, quieres ser mejor persona porque hay una personita que te está viendo y quieres que se sienta orgullosa de ti. Leoncito ha venido a darme mucha felicidad”, señaló.

¿Depresión post-parto?

La esposa de Carlos Rivera respondió a una de las preguntas más frecuentes de las madres que dan a luz. Detalló que ella no sufrió de depresión, pero que sí ha tenido días difíciles. “Depresión no, pero sí hay días complicados, eso sí, días en los que al principio no reconoces tu cuerpo. Creo que la paciencia es importante”, indicó.

Recordemos que la depresión post-parto es cuando las mamás sienten preocupación, tristeza o cansancio después de dar a luz a su bebé.

También habló sobre su cambio físico y reveló que no ha sido difícil para ella este proceso. “Paciencia y disciplina, sobre todo mucho amor a tu cuerpo que acaba de dar vida. Siempre pensé que si cambió tanto mi cuerpo en nueve meses por el embarazo, le daría por lo menos nueve meses para recuperarse o el tiempo que sea necesario”.