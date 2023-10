Critican a María León por su abdomen de acero y así les calla la boca…

Una alimentación balanceada y muchas horas de ejercicios han llevado a María León a presumir uno de los mejores cuerpos del espectáculo.

La cantante y actriz luce unos esculturales abdominales que han sido blanco de piropos, pero también de algunos ataques por parte de los detractores de las redes sociales.

Recientemente, algunas personas se han dado la tarea de atacar a María León, asegurando que tiene una figura masculina y que tanto gimnasio le ha borrado la feminidad, razón por la que la intérprete ha salido a defenderse de la manera más sutil.

“Yo amo mi cuerpo con locura, sobre todo porque es funcional y me permite hacer lo que más amo. Me he puesto unas friegas de desveladas, de mal pasadas, y tengo un cuerpo muy generoso que ha aguantado mucho y que con los años le doy mucho más cariño y lo cuido más”, expresó la protagonista del musical Vaselina.

Todo indica que los “hates” se le resbalan a la mexicana y que en estos momentos no le presta atención a cualquier comentario que intente hacerla sentir mal.

“Siempre va a haber opiniones, te van a criticar por todo, así que vive feliz y sé feliz. No me importa mucho la opinión social, mucho menos sobre mi físico; creo que eso es lo que menos nos debería importar”, recalcó la cantante que se hizo famosa en el grupo Playa Limbo.