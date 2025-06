¿Cristian Castro será papá de nuevo? Esto dijo sobre los rumores de embarazo de su futura esposa

Desde Italia y en medio de rumores de embarazo, Cristian Castro rompió el silencio sobre su relación con Mariela Sánchez. Consultado por el canal argentino América TV, el hijo de Verónica Castro negó que su futura esposa esté esperando un bebé. Fiel a su estilo, lo hizo con una broma que dejó en claro la situación: “He querido embarazarla pero no he podido”, lanzó entre risas.

El cantante aprovechó la entrevista para aclarar que la pareja no tiene fecha de casamiento definida. En este contexto aseguró que aunque están muy bien juntos, por ahora prefieren vivir el presente sin planes concretos. “Ella es todo para mí. Es mi niñera, mi mánager, mi paño de lágrimas”, expresó el artista, que desde diciembre de 2023 mantiene un romance mediático con la empresaria argentina.

La confesión más personal de Cristian Castro sobre sus hijos

Más allá de los rumores sobre paternidad, el intérprete de “Azul” se mostró sensible al hablar de sus tres hijos.

En la misma entrevista, contó cómo maneja el vínculo familiar y la convivencia con su actual pareja. “Yo no quiero forzar nunca un encuentro. Quiero que también ellas estén contentas, que estén de acuerdo. Lo único que pido es que estemos más relajados, porque se van a dar los encuentros, pues que se den con amor, con sonrisas”, explicó.

Con evidente emoción, Castro mencionó a Simone Candy (19), Mikhail (17) y Rafaela (11). “Claro que me duele. Me gustaría ser padre, estar más”, reconoció. Y compartió detalles de los proyectos de sus hijos: “Mi hijo quiere ser economista y está con pilas. La nena quiere ser psicóloga, o también cirujana plástica. La educación es lo que más me importa. Lo único que les pido es un título, una licenciatura”, señaló.

Verónica Castro impulsa los preparativos de la boda

Aunque Cristian y Mariela aún no fijaron fecha para su casamiento, la madre del cantante participa activamente en los preparativos. Según contó Mariela, “Verónica Castro, mi suegra, nos compró los anillos y los tenemos que ir a buscar”.

Verónica Castro tomó un rol clave en los preparativos de la boda de Cristian Castro y Mariela Sánchez. Instagram

La figura emblemática del espectáculo mexicano se muestra comprometida con esta etapa, mientras la pareja disfruta de su noviazgo.